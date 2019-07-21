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"Лицемерие 80 lvl": Собчак обвинила жителей России в равнодушии к репутации
21 июля 2019, 14:39 • 50 • Политика
Ксения Собчак раскритиковала граждан России за равнодушие к репутации. В ответ ей напомнили о её собственной репутации. "Лицемерие 80 lvl", - комментируют слова Собчак в Instagram.
Скандальная телеведущая Ксения Собчак раскритиковала жителей России за безответственное отношение к репутации. Свои мысли на этот счёт "светская львица" опубликовала на своей странице в Instagram.
По словам Собчак, в России якобы отсутствует "института репутации" и "никого не волнует, что человек натворил в прошлом". В качестве доказательства столь неоднозначного заявления она привела историю, которую ей якобы рассказал один знакомый.
В комментариях к посту пользователи быстро напомнили телеведущей о её собственной репутации. Многие ещё помнят скабрезные скандалы, в которых успела за свою карьеру поучаствовать Собчак. Тем не менее каким-то чудом телеведущая не только продолжает оставаться на плаву, но и пытается строить политическую карьеру.
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