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08 марта 2019, 03:39  •  19 • В мире
Напомним, как передавал индийский NDT, со стороны ВВС Пакистана участвовали восемь американских истребителей F-16. Бой - отметим, один из самых масштабных - проходил в небе над Кашмиром. В комментариях к видео пользователи пишут про индийских лётчиков: "Лица бесстрастные, глаза внимательные".
"Не смогли на американских F-16 перекружить наши Су-30", - отмечали эксперты.
В тот день ВВС Индии подняли в воздух четыре Су-30МКИ российского производства, а ещё два советских МиГ-21. Индийские самолёты защищали от точечных ударов пакистанской авиации наземные цели.
На кадрах, которые сейчас разошлись по Сети, видно, как уверенно себя ведут индийские лётчики. Уникальные особенности российских Су позволяют им двигаться быстро и маневренно, оставляя далеко позади пакистанцев.
"Лица бесстрастные, глаза внимательные", - отмечают пользователи в соцсетях.
Напомним, сообщалось, что индийского лётчика Абхинандана Вартхамана захватили в плен, но позже освободили. Индийская сторона приветствовала его как национального героя. А обычные граждане запустили в Сети флешмоб в поддержку его роскошных усов.

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