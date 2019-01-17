"Листовки с пластитом? А как детонация происходит?": В Сети пошутили над "воздушными подарками" ВСУ

ВСУ продолжают активно разбрасывать над территориями республик Донбасса листовки с угрозами. В этот раз вместе с бумагой с неба падал пластит с поражающими элементами. "Листовки с пластитом? А как детонация происходит?" - шутят в Twitter.

Фотографией украинских листовок "с довеском" в виде куска пластита с поражающими элементами поделился в Twitter пользователь Владимир Орлов.

Сама листовка сообщает, что только в том случае, если жители Донбасса "вернутся к своей единственной надежде" - к Украине, они смогут жить. В противном случае республикам отключат воду, газ и свет.

"Дополнением" листовки стал кусок пластита, начинённый поражающими элементами. Это вызвало смех у пользователей. "Листовки с пластитом? А как детонация происходит?", "А смысл? Пластит сам по себе очень стабилен, поджечь его - сгорит и всё. Его только детонатором вроде... уроды-то понятно, но настолько дебилы?" - пишут они в комментариях.

И действительно, на что рассчитывали авторы такой посылки? Видимо, на элемент устрашения - ведь далеко не все понимают, как срабатывает это взрывчатое вещество.

Вот такие агитационные листовки сдобренные пластитом с поражающими элементами сбрасывают украинские БПЛА в населенные пункты Луганской Народной Республики...

Уроды, больше сказать о ВСУ нечего...! pic.twitter.com/NFz9EIoqdl — Владимир Орлов (@soldier_moskva) 16 января 2019 г.

А смысл? Пластит сам по себе очень стабилен, поджечь его - сгорит и всё. Его только детонатором вроде... уроды то понятно, но настолько дебилы? — Кирилл Меховской (@KirMekhovskoy) 16 января 2019 г.

В декабре в Крыму, прямо в городе Симферополе, на землю рухнул беспилотный летательный аппарат с листовками, содержащими нацистские приветствия. Об этом сообщали очевидцы события, заснявшие на видео последствия падения дрона.