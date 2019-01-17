Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Боюсь, что меня выдворят из страны»: свидетель ДТП с военным судьёй рассказал о...
"Цель Москвы - остановить демократическое развитие": Порошенко обещал ...
Почему в Сербии придумали угрозу для жизни Путина и кому это нужно
"Происхождением из Косово, с родословной до 7-го колена": В Сети узнал...
Главная / В мире

"Листовки с пластитом? А как детонация происходит?": В Сети пошутили над "воздушными подарками" ВСУ

17 января 2019, 03:54  •  84 • В мире
ВСУ продолжают активно разбрасывать над территориями республик Донбасса листовки с угрозами. В этот раз вместе с бумагой с неба падал пластит с поражающими элементами. "Листовки с пластитом? А как детонация происходит?" - шутят в Twitter.
Фотографией украинских листовок "с довеском" в виде куска пластита с поражающими элементами поделился в Twitter пользователь Владимир Орлов.
Сама листовка сообщает, что только в том случае, если жители Донбасса "вернутся к своей единственной надежде" - к Украине, они смогут жить. В противном случае республикам отключат воду, газ и свет.
"Дополнением" листовки стал кусок пластита, начинённый поражающими элементами. Это вызвало смех у пользователей. "Листовки с пластитом? А как детонация происходит?", "А смысл? Пластит сам по себе очень стабилен, поджечь его - сгорит и всё. Его только детонатором вроде... уроды-то понятно, но настолько дебилы?" - пишут они в комментариях.
И действительно, на что рассчитывали авторы такой посылки? Видимо, на элемент устрашения - ведь далеко не все понимают, как срабатывает это взрывчатое вещество.
Вот такие агитационные листовки сдобренные пластитом с поражающими элементами сбрасывают украинские БПЛА в населенные пункты Луганской Народной Республики...
Уроды, больше сказать о ВСУ нечего...! pic.twitter.com/NFz9EIoqdl
— Владимир Орлов (@soldier_moskva) 16 января 2019 г.
А смысл? Пластит сам по себе очень стабилен, поджечь его - сгорит и всё. Его только детонатором вроде... уроды то понятно, но настолько дебилы?
— Кирилл Меховской (@KirMekhovskoy) 16 января 2019 г.
В декабре в Крыму, прямо в городе Симферополе, на землю рухнул беспилотный летательный аппарат с листовками, содержащими нацистские приветствия. Об этом сообщали очевидцы события, заснявшие на видео последствия падения дрона.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

Загрузка...

84
Источник
Похожие новости
16 января 2019, 14:39
«Ситуация абсолютно непредсказуемая»: в Великобритании парламент рассмотрит вопрос о вотуме недоверия Терезе Мэй
16 января 2019, 11:39
Ирландцы отсудили у McDonald’s права на Big Mac
17 января 2019, 03:39
Перевес в 19 голосов: правительство Мэй преодолело вотум недоверия в парламенте
Загрузка...
17 января 2019, 03:54
"Двенадцатикратный рост стоимости": МВФ заставит украинцев платить по 12 гривен за кубометр газа
16 января 2019, 14:54
Италия не откроет свои порты для судов, доставляющих иммигрантов-нелегалов из Африки в Европу
17 января 2019, 00:39
"Это что, базар?": Киргизские депутаты выгнали из парламента чиновника без галстука - видео
Загрузка...
Новости партнеров
 

 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
10 января 2019, 12:39
Трамп возвращается в Сирию из-за "катастрофического результата" решения о выводе войск - Ash-Sharq Al-Awsat
11 января 2019, 21:09
Штурм офиса в центре Киева: Замешан кандидат-юморист на пост президента Украины
11 января 2019, 07:54
«Это катастрофа»: почему в США подняли вопрос о выходе страны из ООН
12 января 2019, 03:39
В ОБСЕ отреагировали на отказ Киева пускать наблюдателей из России на выборы президента
12 января 2019, 00:24
Немцы не любят российских туристов на курортах за то же самое, за что не любят их самих
15 января 2019, 03:09
Украинские трудовые мигранты рассказали о "польском рабстве"
13 января 2019, 02:24
Лукашенко пригрозил расторгнуть союз с Россией (Роман Романов)
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.