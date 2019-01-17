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"Листовки с пластитом? А как детонация происходит?": В Сети пошутили над "воздушными подарками" ВСУ
17 января 2019, 03:54 • 84 • В мире
ВСУ продолжают активно разбрасывать над территориями республик Донбасса листовки с угрозами. В этот раз вместе с бумагой с неба падал пластит с поражающими элементами. "Листовки с пластитом? А как детонация происходит?" - шутят в Twitter.
Фотографией украинских листовок "с довеском" в виде куска пластита с поражающими элементами поделился в Twitter пользователь Владимир Орлов.
Сама листовка сообщает, что только в том случае, если жители Донбасса "вернутся к своей единственной надежде" - к Украине, они смогут жить. В противном случае республикам отключат воду, газ и свет.
"Дополнением" листовки стал кусок пластита, начинённый поражающими элементами. Это вызвало смех у пользователей. "Листовки с пластитом? А как детонация происходит?", "А смысл? Пластит сам по себе очень стабилен, поджечь его - сгорит и всё. Его только детонатором вроде... уроды-то понятно, но настолько дебилы?" - пишут они в комментариях.
И действительно, на что рассчитывали авторы такой посылки? Видимо, на элемент устрашения - ведь далеко не все понимают, как срабатывает это взрывчатое вещество.
В декабре в Крыму, прямо в городе Симферополе, на землю рухнул беспилотный летательный аппарат с листовками, содержащими нацистские приветствия. Об этом сообщали очевидцы события, заснявшие на видео последствия падения дрона.
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