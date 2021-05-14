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"Лишняя мишень на карте мира": Норвежцы не хотят умирать за США

14 мая 2021, 00:50  •  25 • Политика
Норвежцы не хотят умирать за США и негодуют из-за прибытия американской атомной подлодки в порт Тромсё. "Чем, интересно, им эта лодка поможет??? Вот что только появится лишняя мишень на карте мира..." - звучат гневные комментарии.
Американская атомная подлодка впервые с 2007 года причалила в норвежском городе Тромсё, сообщает сайт NRK. В комментариях к новости жители Норвегии негодуют из-за того, что из страны сделали мишень для ракет России.
Норвежское интернет-издание попросило русского военного эксперта Алексея Леонкова дать комментарий к событию, и тот подтвердил, что появление атомных подлодок США у берегов Норвегии делает страну целью номер один. В свою очередь норвежцы переживают, что американцы могут спровоцировать Россию на военный конфликт, так как им плевать на жизни граждан стран-"партнёров".
Если знать, что практически все деньги Норвегии от нефти рассованы по мутным американскими фондам и, скорее всего, уже потрачены, неудивительно, что американцы ведут себя в Норвегии как дома. Тем хуже для местных гномиков - придётся, как всегда, умирать за чужие интересы,
- приводит Nation News один из комментариев.
Чем, интересно, им эта лодка поможет??? Вот что только появится лишняя мишень на карте мира...
- гласит другой.
Напомним, ранее командующий Северным флотом России адмирал Александр Моисеев заявил, что США делают из Норвегии против её воли свой плацдарм в Арктике. А норвежские власти не могут этому сопротивляться из-за давления стран НАТО.

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