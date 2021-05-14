|
"Лишняя мишень на карте мира": Норвежцы не хотят умирать за США
14 мая 2021, 00:50 • 25 • Политика
Норвежцы не хотят умирать за США и негодуют из-за прибытия американской атомной подлодки в порт Тромсё. "Чем, интересно, им эта лодка поможет??? Вот что только появится лишняя мишень на карте мира..." - звучат гневные комментарии.
Американская атомная подлодка впервые с 2007 года причалила в норвежском городе Тромсё, сообщает сайт NRK. В комментариях к новости жители Норвегии негодуют из-за того, что из страны сделали мишень для ракет России.
Норвежское интернет-издание попросило русского военного эксперта Алексея Леонкова дать комментарий к событию, и тот подтвердил, что появление атомных подлодок США у берегов Норвегии делает страну целью номер один. В свою очередь норвежцы переживают, что американцы могут спровоцировать Россию на военный конфликт, так как им плевать на жизни граждан стран-"партнёров".
- приводит Nation News один из комментариев.
- гласит другой.
Напомним, ранее командующий Северным флотом России адмирал Александр Моисеев заявил, что США делают из Норвегии против её воли свой плацдарм в Арктике. А норвежские власти не могут этому сопротивляться из-за давления стран НАТО.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
25
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
09 мая 2021, 01:40
|
10 мая 2021, 00:35
|
09 мая 2021, 01:40
|
10 мая 2021, 11:35
|
10 мая 2021, 07:55
|
12 мая 2021, 09:25
|
07 мая 2021, 00:10