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"Лишить нас видения завтра": В Минобороны раскрыли планы США на Россию
29 мая 2019, 09:24 • 62 • Политика
Для того чтобы дестабилизировать России, американские стратеги готовы пойти на очень многое: подогреть старые конфликты, разрушить нашу идеологию. "Все направлено на то, чтобы разбить наши замыслы и лишить нас видения завтра", - рассказали в российском Министерстве обороны.
Доклад, тщательно описывающий все варианты дестабилизации России, выпустила американская корпорация RAND, главным направлением работы которой являются стратегические исследования. В многостраничном документе тщательно расписано, как именно надо оказывать давление на нашу страну. Об этом в интервью телеканалу "Звезда" рассказал советник главы Минооброны Андрей Ильницкий.
Одно из направлений давления – это поставка летального оружия киевским властям и поддержка различных оппозиционных формирований в Сирии. А вот вывод российского контингента из Приднестровья для американцев желательно, однако приоритетом не является. При этом США заинтересованы в "выстраивании дестабилизирующей дуги" от Черного моря до Балтики. Это элемент стратегии, но тоже не самый главный.
"Для них приоритетной и дебютной схемой является Украина, они активно начинают смотреть на Кавказ, они держат в фокусе Белоруссию, Сирию они будут продолжать ворошить», - рассказал Ильницкий о главных задачах США.
"Точкой для действия" в понимании Вашингтона станет скорее Закавказье, чем Северный Кавказ. Американцы постараются сыграть на противоречиях между Баку и Ереваном. Авторы доклада уверены в том, что Азербайджан обязательно поддержит позицию Вашингтона, а в Армении и так самое большое проамериканское правительство, отметил Ильницкий.
Ослабить Россию США постараются и при помощи "интеллектуальной утечки", стимулируя миграцию из страны квалифицированных специалистов и молодежи с хорошим образованием.
"Это говорит о том, что образование, борьба за умы должны быть в фокусе, ибо это вопрос национальной безопасности", - пояснил он, подчеркнув, что США видят в этом одновременно силу и слабость России.
По слова советника, приоритетным для США становится "разрушение идеологии" жителей России. Американцы хотят подвергнуть сомнению все то, чем мы дорожим и ради чего живем. В целом доклад RAND направлен на то, "чтобы разбить наши замыслы и лишить нас видения завтра", констатировал Андрей Ильницкий.
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