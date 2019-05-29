"Лишить нас видения завтра": В Минобороны раскрыли планы США на Россию

Доклад, тщательно описывающий все варианты дестабилизации России, выпустила американская корпорация RAND, главным направлением работы которой являются стратегические исследования. В многостраничном документе тщательно расписано, как именно надо оказывать давление на нашу страну. Об этом в интервью телеканалу "Звезда" рассказал советник главы Минооброны Андрей Ильницкий.

Одно из направлений давления – это поставка летального оружия киевским властям и поддержка различных оппозиционных формирований в Сирии. А вот вывод российского контингента из Приднестровья для американцев желательно, однако приоритетом не является. При этом США заинтересованы в "выстраивании дестабилизирующей дуги" от Черного моря до Балтики. Это элемент стратегии, но тоже не самый главный.

"Для них приоритетной и дебютной схемой является Украина, они активно начинают смотреть на Кавказ, они держат в фокусе Белоруссию, Сирию они будут продолжать ворошить», - рассказал Ильницкий о главных задачах США.

"Точкой для действия" в понимании Вашингтона станет скорее Закавказье, чем Северный Кавказ. Американцы постараются сыграть на противоречиях между Баку и Ереваном. Авторы доклада уверены в том, что Азербайджан обязательно поддержит позицию Вашингтона, а в Армении и так самое большое проамериканское правительство, отметил Ильницкий.

Ослабить Россию США постараются и при помощи "интеллектуальной утечки", стимулируя миграцию из страны квалифицированных специалистов и молодежи с хорошим образованием.

"Это говорит о том, что образование, борьба за умы должны быть в фокусе, ибо это вопрос национальной безопасности", - пояснил он, подчеркнув, что США видят в этом одновременно силу и слабость России.

По слова советника, приоритетным для США становится "разрушение идеологии" жителей России. Американцы хотят подвергнуть сомнению все то, чем мы дорожим и ради чего живем. В целом доклад RAND направлен на то, "чтобы разбить наши замыслы и лишить нас видения завтра", констатировал Андрей Ильницкий.