"Лишимся всех": Зеленский пообещал победить олигархию

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал избавить Украину от олигархов.

Глава Украины Владимир Зеленский заявил, что во время его президентства в стране не останется олигархов. Об этом он сообщил в понедельник в интервью украинским телеканалам.

"За мою каденцию мы лишимся всех олигархов. Я обещал это в предвыборной программе и выполню это", - сказал он.

Ранее президент Украины сообщал, что Чернобыльская зона должна стать привлекательной для внутреннего и зарубежного туризма. Он считает, что она должна быть "зоной возрождения", а не отчуждения. На сегодняшний день идет процесс ревитализации зоны. Программа развития утверждена на три года, сказал Зеленский.