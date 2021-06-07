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"Лишимся всех": Зеленский пообещал победить олигархию
07 июня 2021, 12:25 • 240 • Политика
Президент Украины Владимир Зеленский пообещал избавить Украину от олигархов.
Глава Украины Владимир Зеленский заявил, что во время его президентства в стране не останется олигархов. Об этом он сообщил в понедельник в интервью украинским телеканалам.
"За мою каденцию мы лишимся всех олигархов. Я обещал это в предвыборной программе и выполню это", - сказал он.
Ранее президент Украины сообщал, что Чернобыльская зона должна стать привлекательной для внутреннего и зарубежного туризма. Он считает, что она должна быть "зоной возрождения", а не отчуждения. На сегодняшний день идет процесс ревитализации зоны. Программа развития утверждена на три года, сказал Зеленский.
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