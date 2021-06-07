Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Французы лично убедились в правоте России об Украине и "вернулись шокирован...
Военные США по ошибке уничтожили свадьбу. Пора России ставить вопрос ребром
Судьба предателей: Что стало с учёными, которых "купили" США
Загородить России выход к Чёрному морю
Главная / Политика

"Лишимся всех": Зеленский пообещал победить олигархию

07 июня 2021, 12:25  •  240 • Политика
Президент Украины Владимир Зеленский пообещал избавить Украину от олигархов.
Глава Украины Владимир Зеленский заявил, что во время его президентства в стране не останется олигархов. Об этом он сообщил в понедельник в интервью украинским телеканалам.
"За мою каденцию мы лишимся всех олигархов. Я обещал это в предвыборной программе и выполню это", - сказал он.
Ранее президент Украины сообщал, что Чернобыльская зона должна стать привлекательной для внутреннего и зарубежного туризма. Он считает, что она должна быть "зоной возрождения", а не отчуждения. На сегодняшний день идет процесс ревитализации зоны. Программа развития утверждена на три года, сказал Зеленский.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



Загрузка...



240
Источник
Похожие новости
07 июня 2021, 06:55
НАТО поступило дерзкое требование с Украины: "Немедленно"
07 июня 2021, 02:20
Коц об отъезде Гудкова на Украину: "Рисковый парень"
07 июня 2021, 02:20
Иностранцы высмеяли "исторический" перехват Ан-12 в Прибалтике
07 июня 2021, 05:05
"Чего медлите?": Витязева ответила на "зацикленность" Кравчука
07 июня 2021, 10:35
В НАТО внезапно попросили разговора с Москвой: "Как можно скорее"
07 июня 2021, 08:45
"Аграрную сверхдержаву" спустили на землю: "Вернёмся в Средневековье"
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
06 июня 2021, 11:40
Спикер Европарламента призвал принять в ЕС пять стран
03 июня 2021, 13:05
"Волосы становятся дыбом": Американцев напугало русское реактивное оружие
03 июня 2021, 14:55
Soha: Россия создала "ворота смерти" для НАТО
06 июня 2021, 08:00
"Украина падёт": Британцы приговорили Киев после слов Путина о "Северном потоке - 2"
04 июня 2021, 01:00
Вассерман проанализировал признания Протасевича: Есть опасность и для Лукашенко, и для России
05 июня 2021, 21:55
Судьба предателей: Что стало с учёными, которых "купили" США
04 июня 2021, 23:00
Президент, который уже победил. Лучшие ответы Владимира Путина на вопросы иностранных журналистов
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.