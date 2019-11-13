"Лишились своего шута?": Ненавидящего русских легендарного канадского ведущего изгнали из эфира

Дон Черри считался одним из семи самых легендарных канадцев. Эксперт по хоккею прославился благодаря ярким костюмам и острым высказываниям. Однако это не спасло 85-летнего ведущего от увольнения. Скандал разразился после того, как Дон Черри высмеял мигрантов.

В Канаде 11 ноября отмечали День памяти павших солдат Британского содружества, погибших в военных конфликтах. Ведущий появился на публике с памятным знаком - красным маком. А после рассказал, как его раздражают мигранты, которые не уважают традиции.

"Вы - люди, которые приезжают к нам, - вы любите канадский образ жизни, вы любите наше молоко и мёд. По крайней мере, вы можете заплатить пару баксов за мак. Погибшие ребята заплатили большую цену за вашу жизнь в Канаде, которая вам так нравится", - сказал Дон Черри в эфире.

Это стало последней каплей. За неполиткорректное высказывание ведущего ждало увольнение.

Дон Черри известен и русофобскими высказываниями. Ведущий высмеял хоккеиста Евгения Кузнецова, а Александра Овечкина несколько раз за матч назвал "придурком". Комментируя футбольную лигу в Канаде, ведущий сказал, что в ней есть важные плюсы - "отсутствие русских и шведов".

"85-летний ведущий канадского ТВ посмел оскорбить мигрантов, за что был уволен с работы. А ещё он ненавидит русских. Что же должно было случиться, что Канада лишилась своего шута?" - написала в Twitter @KissZuriSwiss.