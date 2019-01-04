"Лишатся спаивающего фактора": США надеются выводом своих войск из Сирии рассорить Россию с ее союзниками

Американский полковник в отставке Дуглас Макгрегор рассказал, что вывод войск США из Сирии поможет рассорить Россию с ее союзниками в этом регионе, поскольку они "лишатся спаивающего фактора".

Полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор заявил в эфире телеканала Fox News, что решение о выводе американского военного контингента из Сирии представляет собой "хитрый шаг", который поможет рассорить Россию с ее партнерами, передает "360".

По словам Макгрегора, уход американских войск с территории Северной Сирии может спровоцировать нападение турецких военных на курдов-террористов. России же в этом случае придется сделать выбор. Если она поддержит Турцию и впустит ее солдат в регион, то ей придется смириться с потерей влияния на сирийцев и иранцев, считает Макгрегор. После вывода американских солдат Россия, Турция и Сирия, по мнению Макгрегора, будут "лишены спаивающего фактора", что само по себе очень "хорошо".

Напомним, в декабре Дональд Трамп заявил о выводе американского военного контингента из Сирии, потому что террористы, по его словам, уже побеждены. Позже информацию о начале вывода войск подтвердил американский госсекретарь Майк Помпео.