Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Курс на провокацию: почему в Киеве заявляют о намерении вновь направить в Керчен...
В Баварии появились гражданские патрули для защиты от «просителей убежища»
За время правления Трампа долг США достиг нового исторического максимума - CNN
"Его уход из Белого дома стал бы благом для страны": В Конгресс внесут...
Главная / Политика

"Лишатся спаивающего фактора": США надеются выводом своих войск из Сирии рассорить Россию с ее союзниками

04 января 2019, 13:24  •  45 • Политика
Американский полковник в отставке Дуглас Макгрегор рассказал, что вывод войск США из Сирии поможет рассорить Россию с ее союзниками в этом регионе, поскольку они "лишатся спаивающего фактора".
Полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор заявил в эфире телеканала Fox News, что решение о выводе американского военного контингента из Сирии представляет собой "хитрый шаг", который поможет рассорить Россию с ее партнерами, передает "360".
По словам Макгрегора, уход американских войск с территории Северной Сирии может спровоцировать нападение турецких военных на курдов-террористов. России же в этом случае придется сделать выбор. Если она поддержит Турцию и впустит ее солдат в регион, то ей придется смириться с потерей влияния на сирийцев и иранцев, считает Макгрегор. После вывода американских солдат Россия, Турция и Сирия, по мнению Макгрегора, будут "лишены спаивающего фактора", что само по себе очень "хорошо".
Напомним, в декабре Дональд Трамп заявил о выводе американского военного контингента из Сирии, потому что террористы, по его словам, уже побеждены. Позже информацию о начале вывода войск подтвердил американский госсекретарь Майк Помпео.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

45
Источник
Похожие новости
03 января 2019, 17:54
"США скоро перестанут использовать Украину": Экс-депутат Верховной рады объяснил, почему CNN назвал Симферополь российским
04 января 2019, 10:09
"Я настроен скептически. Мы столкнёмся с резким ухудшением": Бундестаг прокомментировал будущие отношения с Россией
04 января 2019, 06:54
"Постить мемы о стене > строить стену": Подписчики отреагировали на пост Трампа в стиле "Игры престолов"

03 января 2019, 14:39
Только двое кандидатов будут реально бороться за пост президента Украины — эксперт
03 января 2019, 14:39
″Как будто Крым независимая страна″: В Сети удивились корректировке CNN после жалобы украинских дипломатов
03 января 2019, 17:54
″Это ватничество″: Олег Скрипка заявил, что русская культура мешает развитию Донбасса
Новости партнеров
 
 
Выбор дня
04 января 2019, 00:24
"Мы продолжим это делать": Киев готовится к новой провокации в Керченском п...
04 января 2019, 03:39
"Почки поотбивали, свои били": Плененный украинский "воин" расска...
04 января 2019, 00:24
Власти Пекина могут на несколько лет запретить американцам выезд из Китая — Госдеп СШ...
04 января 2019, 06:54
"Такое даже в сумасшедшем доме не услышишь": Депутат Рады прокомментировал ...
04 января 2019, 06:54
"В ЮАР это когда-то называли апартеидом": Украинский политолог предложил&qu...
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...

 
Популярные новости
30 декабря 2018, 14:56
Студия в шоке! Кедми объяснил, зачем США уходят из Сирии! Вечер с Владимиром Соловьевым
29 декабря 2018, 02:54
«Комсомолка» узнала главные секреты ракетного комплекса «Авангард»
30 декабря 2018, 01:56
Куда деваются пропагандисты процветающей "ДHP"
03 января 2019, 17:54
"США скоро перестанут использовать Украину": Экс-депутат Верховной рады объяснил, почему CNN назвал Симферополь российским
29 декабря 2018, 07:54
Пользователи соцсетей раскритиковали Меланью Трамп за неподобающий вид во время поездки в Ирак
01 января 2019, 17:09
Европа изымает из оборота банкноты в 500 евро
30 декабря 2018, 03:24
"Всё! Украине конец!": В эфире Соловьёва заявили о единственном шаге для решения проблем с Киевом - видео
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.