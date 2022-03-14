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"Лишь бы "насолить": Русские дипломаты объяснили, что на самом деле с американским бизнесом в России

14 марта 2022, 06:20  •  375 • Политика
Посольство России в США опровергло публикацию The Wall Street Journal, в которой нашу прокуратуру обвинили в запугивании представителей американского бизнеса. Русские дипломаты объяснили, что на самом деле с американским бизнесом в нашей стране и отметили, что у предпринимателей из США есть "право проигнорировать русофобскую истерию, побуждающую иностранный бизнес понести огромные убытки, лишь бы "насолить" России".
Посольство России в США призвало американские СМИ "отказаться от порочной практики распространения ложных новостей". Так русские дипломаты отреагировали на публикацию The Wall Street Journal, в которой нашу прокуратуру обвиняли в запугивании представителей американского бизнеса и угрозах национализации их активов в России.
"Опус The Wall Street Journal - это чистый вымысел", - утверждают в посольстве.
Русские дипломаты объяснили, что на самом деле с американским бизнесом в России, уточнив, что "на территории нашей страны работает множество западных предприятий, более 1000 из них - американские". Напомнили дипломаты и о том, что ежегодно американские представители участвовали в экономических форумах, которые проходили на территории России.
"Это свидетельствует о том, что взаимовыгодное деловое сотрудничество между двумя странами всегда было зоной, свободной от политики", - подчёркивают в посольстве, добавляя, что коммерческие интересы Соединённых Штатов на нашем рынке "никак не ущемляются".
А вот решение о том, продолжать ли работать в России дальше, остаётся сугубо за американцами, заверили русские дипломаты, обозначив и оборотную сторону вопроса: "Равно как и право проигнорировать русофобскую истерию, побуждающую иностранный бизнес понести огромные убытки, лишь бы "насолить" России".

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