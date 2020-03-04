"Лимузиновоз" ждут во Внуково: В Сети готовятся к приёму Эрдогана в Москве

В Сети рассказали, как в Москве готовятся к приему президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. В Telegram-канале "AviaChatChannel" выложили фото самолёта, который ждут в столице России.

"В ходе переговоров президентов РФ и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана планируется выработать меры для прекращения кризиса в сирийской провинции Идлиб, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. Так как в грядущий четверг в Москву ожидается визит президента Турции Реджепа Таипа Эрдогана, то завтра, в свою очередь, во Внуково (VKO) в 12:15 ожидается прилёт турецкого "лимузиновоза" Airbus А400 Atlas", - написали в "AviaChatChannel".

Напомним, накануне сирийская армия сбила турецкий беспилотник, а Турция - два сирийских самолёта Су-24. Сирия закрыла воздушное пространство над этим районом страны. В этой связи российская сторона официально заявила, что не может гарантировать безопасность полётов ВВС Турции. В свою очередь в интервью ТАСС президент Путин указал, что Россия не собирается ни с кем воевать, но создаёт условия в своей обороне, чтобы никому в голову не приходила мысль о военном конфликте с нашей страной.