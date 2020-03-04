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"Лимузиновоз" ждут во Внуково: В Сети готовятся к приёму Эрдогана в Москве

04 марта 2020, 20:35  •  20 • В мире
Пока в России готовятся к визиту президента Турции Эрдогана, в Сети появились фото его самолёта. Предположительно, турецкий лидер прилетит на "лимузиновозе" Airbus А400 Atlas, написали в Telegram-канале "AviaChatChannel".
В Сети рассказали, как в Москве готовятся к приему президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. В Telegram-канале "AviaChatChannel" выложили фото самолёта, который ждут в столице России.
"В ходе переговоров президентов РФ и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана планируется выработать меры для прекращения кризиса в сирийской провинции Идлиб, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. Так как в грядущий четверг в Москву ожидается визит президента Турции Реджепа Таипа Эрдогана, то завтра, в свою очередь, во Внуково (VKO) в 12:15 ожидается прилёт турецкого "лимузиновоза" Airbus А400 Atlas", - написали в "AviaChatChannel".
Напомним, накануне сирийская армия сбила турецкий беспилотник, а Турция - два сирийских самолёта Су-24. Сирия закрыла воздушное пространство над этим районом страны. В этой связи российская сторона официально заявила, что не может гарантировать безопасность полётов ВВС Турции. В свою очередь в интервью ТАСС президент Путин указал, что Россия не собирается ни с кем воевать, но создаёт условия в своей обороне, чтобы никому в голову не приходила мысль о военном конфликте с нашей страной.

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