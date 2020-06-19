Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Крым отобрал у Украины козырь по Донбассу: Вопрос водной блокады решён
Украинская позиция в Донбассе взмыла в воздух от мощного взрыва: ВСУ подсчитываю...
Транзита газа из России не будет - денег станет меньше: На Украине развели рукам...
Два железнодорожных состава с танками и броневиками проследовали Запорожье и дви...
Главная / Политика

"Ликвидировали по личному приказу": Какую реакцию запустит смерть Игнатьева, предугадал журналист

19 июня 2020, 07:00  •  92 • Политика
Журналист Андрей Медведев предположил, что вслед за новостями о смерти экс-губернатора Чувашии Михаила Игнатьева появятся слухи, будто он умер не из-за недуга, а его "ликвидировали по личному приказу".
В СМИ появилась информация о смерти ранее подавшего иск на Путина экс-губернатора Чувашии Михаила Игнатьева. Как уточняет "Интерфакс" со ссылкой на источник, бывший чиновник умер из-за коронавируса.
В прессе ранее появлялась информация, что Игнатьев ещё в феврале попал в больницу, а последнее время находился на аппарате ЭКМО.
Журналист Андрей Медведев моментально оценил, какую цепь реакций запустит смерть Игнатьева. В своём телеграм-канале он допустил, что оппозиционеры моментально ухватятся за политический аспект.
"Интересно, как быстро оппозиция начнёт говорить, что Игнатьев умер не сам. Что его ликвидировали как возможного лидера протеста, возможно, даже по личному приказу Путина.
Думаю, что уже утром услышим всё это в либеральных СМИ. В западных СМИ - завтра днём. А в соцсетях уже нынче вечером", - написал он.
Скриншот Telegram/ Андрей Медведев
Стоит добавить, что в СМИ и ранее появлялись сведения о нездоровье Игнатьева. Как ранее сообщало издание "Версия", в прошлом году у губернатора случился инфаркт.
Напомним, что 29 января 2020 года президент России Владимир Путин отправил чиновника в отставку. Михаил Игнатьев руководил регионом почти девять с половиной лет.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



92
Источник
Похожие новости
19 июня 2020, 00:00
Аукнулись раскольники: Против Порошенко возбуждено уголовное дело за экстремизм
19 июня 2020, 00:00
Министр Сербии сделал комплимент Лаврову и подарок с глубоким смыслом
19 июня 2020, 00:00
На Украине назвали блефом вырезку Россией транзитных труб
19 июня 2020, 00:00
Россия после Путина: Вячеслав Володин искусно ответил на вопрос о преемнике президента
19 июня 2020, 02:00
Это ещё не факт: Собянин усомнился в переизбрании Путина
19 июня 2020, 02:00
"Поправка Терешковой - это крик": Дискин о провокациях вокруг Конституции и истинном смысле
Новости партнеров
 
Выбор дня
19 июня 2020, 00:00
В Сирии взорвалась секретная американская ракета-открывашка - The Drive
19 июня 2020, 04:00
Резкое "нет" ЕС: Собирающийся на парад Победы президент Сербии сделал ёмкое...
19 июня 2020, 00:00
Ракету-убийцу Крымского моста сделали невидимой. Так думают в Киеве
19 июня 2020, 05:00
Американец уже не тот, или Почему "перехват" русских "перехватили" в Сети
19 июня 2020, 06:00
Должный ответ на поставки Киеву ПТРК FGM-148. Комплексы «Свирь» смогут купировать гря...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
18 июня 2020, 07:00
"Достойно": Американские полицейские отправили послание "русским братьям"
14 июня 2020, 13:00
МН17 взрывали "простачки"? Независимый эксперт вскрыл ошибку двумя фото
14 июня 2020, 06:00
Вы хотели новой Конституции? Получите и распишитесь!
15 июня 2020, 10:00
Газовая бомба: на Украине разгорается скандал из-за американского СПГ
12 июня 2020, 16:00
Лукашенко нашел замену нефти и газу
14 июня 2020, 09:00
"Вы покидаете США": распад страны, по сути, начался
12 июня 2020, 15:25
«Суррогат» с голосом врага: российские конструкторы создали уникальный подводный аппарат
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.