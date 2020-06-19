"Ликвидировали по личному приказу": Какую реакцию запустит смерть Игнатьева, предугадал журналист

В СМИ появилась информация о смерти ранее подавшего иск на Путина экс-губернатора Чувашии Михаила Игнатьева. Как уточняет "Интерфакс" со ссылкой на источник, бывший чиновник умер из-за коронавируса.

В прессе ранее появлялась информация, что Игнатьев ещё в феврале попал в больницу, а последнее время находился на аппарате ЭКМО.

Журналист Андрей Медведев моментально оценил, какую цепь реакций запустит смерть Игнатьева. В своём телеграм-канале он допустил, что оппозиционеры моментально ухватятся за политический аспект.

"Интересно, как быстро оппозиция начнёт говорить, что Игнатьев умер не сам. Что его ликвидировали как возможного лидера протеста, возможно, даже по личному приказу Путина.

Думаю, что уже утром услышим всё это в либеральных СМИ. В западных СМИ - завтра днём. А в соцсетях уже нынче вечером", - написал он.

Скриншот Telegram/ Андрей Медведев

Стоит добавить, что в СМИ и ранее появлялись сведения о нездоровье Игнатьева. Как ранее сообщало издание "Версия", в прошлом году у губернатора случился инфаркт.

Напомним, что 29 января 2020 года президент России Владимир Путин отправил чиновника в отставку. Михаил Игнатьев руководил регионом почти девять с половиной лет.