"Лифчик наденьте": Новая помощница украинского замминистра произвела фурор во Львове

Помощница украинского замминистра 27-летняя Кристина Тишкун произвела настоящий фурор на официальном приёме во Львове. У пользователей соцсетей, увидевших фотографии с мероприятия, к девушке только одна просьба: "Лифчик наденьте".

В Twitter активно обсуждают новую помощницу замминистра образования Украины. 27-летняя Кристина Тишкун появилась на встрече с мэром Львова в столь откровенном наряде, что некоторые посоветовали девушке в следующий раз явиться вовсе без одежды.

Twitter-аккаунт "Правдивая правда" опубликовал фото с этого приёма, на котором некоторые части тела молодой красотки практически не прикрыты платьем. При этом девушка не постеснялась добавить к своему луку "аксессуар" в виде крестика. Этот факт оскорбил людей больше всего: "Как говорится, вы или крестик снимите, или лифчик наденьте", - советуют те, кто ещё не успел привыкнуть к подобным "кадрам" во властных кругах.

При этом девушка позирует в компании серьёзных и авторитетных политиков В частности, слева от неё стоит улыбающийся мэр Львова Андрей Садовый, а справа - непосредственный начальник Кристины замминистра страны Игорь Гарбарук.



Фото: скриншот https://twitter.com/pravdiva_pravda Фото: скриншот https://twitter.com/pravdiva_pravda

"Да-а-а, переплюнули таки украинцы натовцев! Там всего лишь мужики в камуфляже и цветных туфлях на шпильках, а здесь целая порностриптизёрша", - отозвались комментаторы. Другие довольно быстро "пробили" Кристину по соцсетям и выложили целую серию откровенных селфи и фото, которыми девушка щедро делилась с подписчиками. "На Украине любая *** может стать министром образования, потому что - країна можливостей!" - иронизируют люди.

Впрочем, сегодня стало известно, что сразу после публикации скандального снимка в Киеве разразился скандал, и Гарбарук с треском вылетел с должности. Так что теперь из-за одного не самого умного поступка помощницы чиновнику придётся подыскивать другую работу.