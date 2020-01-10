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"Лидер сверхдержавы, которому невозможно противостоять": Шерон Стоун унизила Трампа и похвалила Путина

10 января 2020, 09:09  •  138 • Политика
Шерон Стоун презирает Трампа и считает Путина лидером сверхдержавы, которому практически невозможно противостоять. "Я считаю, что Путин - сильный лидер своей страны", - сказала она в интервью.
Американская актриса Шерон Стоун считает, что президент России Владимир Путин является сильным лидером. Об этом она заявила в интервью ежемесячному мужскому журналу GQ.
"Я считаю, что Путин - сильный лидер своей страны", - сказала она.
В свою очередь президент США Дональд Трамп не удостоился таких же похвал. Напротив, Шерон Стоун призналась, что презирает нынешнего американского лидера и не верит в его переизбрание в 2020 году.
Сравнивая двух лидеров, известная американская актриса отметила, что Путин действует исключительно в интересах России, в то время как Трамп своим поведением явно не соответствует занимаемой должности. По мнению Шерон Стоун, нынешний глава Белого дома должен относиться к этой должности с большим почтением и смирением, с чувством личной гордости.
Комментируя политическую напряжённость между Вашингтоном и Москвой, актриса отметила, что президент США столкнулся с лидером глобальной сверхдержавы, которому практически невозможно противостоять. Она добавила, что на месте Путина тоже бы воспользовалась слабостью Трампа.

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