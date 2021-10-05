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"Личный узник Путина" вновь не сумел организовать революцию
05 октября 2021, 14:05 • 184 • Политика
Михаил Саакашвили надеялся устроить теракт в Грузии и на волне беспокойств потребовать отставки действующего правительства - такова версия его грузинских оппонентов. Между тем сам Саакашвили, находясь в грузинском СИЗО, называет себя... "личным узником Путина".
Бывший президент Грузии, украинский чиновник Михаил Саакашвили продолжает свой тюремный путь после возвращения в Грузию. В страну он попал, спрятавшись в фургоне с зеленью. Впрочем, вспоминая жёваный галстук, мы понимаем, что фургон с зеленью - это ещё не самая странная выходка... политика, назовём его так.
Из заключения Михаил Саакашвили написал письмо "коллеге по жанру" - президенту Украины Владимиру Зеленскому. И это отдельная история. Тоже очень смешная. Находясь за решёткой в Грузии, Михаил Саакашвили называет себя "личным узником Путина". При чём тут президент России? Мы просто процитируем:
Дело в том, что ранее Владимир Зеленский сказал, что будет добиваться экстрадиции Саакашвили на Украину из Грузии, поскольку он является украинским гражданином. Происходящее выглядит вполне идиллически - узник в заточении, да ещё и Путина поминает... Испортил "красивую картинку" премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили. В эфире телекомпании "Имеди" он рассказал, что планировал Саакашвили, прибыв в Грузию.
Жестокие акции на митинге
По словам Гарибашвили, Саакашвили должен был приехать на запланированный митинг 3 октября. Его появление вызвало бы взрыв эмоций у участников, чем бы и воспользовались его люди.
- сказал Гарибашвили.
Но Саакашвили арестовали ещё в пятницу, поэтому трагедии не произошло. И планируемая революция не случилась. Снова не случилась, если уж говорить об известной карьере Саакашвили. Премьер считает, что если бы экс-лидеру Грузии всё удалось, тогда бы он потребовал отставки правительства, после чего назначил внеочередные выборы и, вполне возможно, получил власть в стране.
А если серьёзно
О роли России в происходящем и постоянном буйстве красок в той же Грузии в личном телеграм-канале размышлял политический консультант, журналист Андрей Перла. Так почему Россия так неловко себя ведёт на постсоветском пространстве? Никак не получается нормально выстроить отношения с бывшими провинциями:
Взять ту же Грузию, продолжил Андрей Перла:
Россия относится к Грузии как к серьёзному государству. В этом и состоит ошибка:
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