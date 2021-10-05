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"Личный узник Путина" вновь не сумел организовать революцию

05 октября 2021, 14:05  •  184 • Политика
Михаил Саакашвили надеялся устроить теракт в Грузии и на волне беспокойств потребовать отставки действующего правительства - такова версия его грузинских оппонентов. Между тем сам Саакашвили, находясь в грузинском СИЗО, называет себя... "личным узником Путина".
Бывший президент Грузии, украинский чиновник Михаил Саакашвили продолжает свой тюремный путь после возвращения в Грузию. В страну он попал, спрятавшись в фургоне с зеленью. Впрочем, вспоминая жёваный галстук, мы понимаем, что фургон с зеленью - это ещё не самая странная выходка... политика, назовём его так.
Из заключения Михаил Саакашвили написал письмо "коллеге по жанру" - президенту Украины Владимиру Зеленскому. И это отдельная история. Тоже очень смешная. Находясь за решёткой в Грузии, Михаил Саакашвили называет себя "личным узником Путина". При чём тут президент России? Мы просто процитируем:
Я всю жизнь буду гордиться тем, что имел возможность внести свой скромный вклад в производимые вами исторические изменения и реформы. Поскольку я фактически являюсь личным узником Путина, то очень высоко оцениваю вашу принципиальную позицию по защите Украины и всех узников империи, - написал Саакашвили.
Дело в том, что ранее Владимир Зеленский сказал, что будет добиваться экстрадиции Саакашвили на Украину из Грузии, поскольку он является украинским гражданином. Происходящее выглядит вполне идиллически - узник в заточении, да ещё и Путина поминает... Испортил "красивую картинку" премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили. В эфире телекомпании "Имеди" он рассказал, что планировал Саакашвили, прибыв в Грузию.

Жестокие акции на митинге

По словам Гарибашвили, Саакашвили должен был приехать на запланированный митинг 3 октября. Его появление вызвало бы взрыв эмоций у участников, чем бы и воспользовались его люди.
Их план был такой: во время кульминации и мобилизации около десяти тысяч человек, наверное, они смогли бы этого достичь, полиции пришлось бы задержать Саакашвили и, возможно, использовать спецтехнику. И в это время одной из версий рассматривалось убийство нескольких оппозиционных лидеров,
- сказал Гарибашвили.
Но Саакашвили арестовали ещё в пятницу, поэтому трагедии не произошло. И планируемая революция не случилась. Снова не случилась, если уж говорить об известной карьере Саакашвили. Премьер считает, что если бы экс-лидеру Грузии всё удалось, тогда бы он потребовал отставки правительства, после чего назначил внеочередные выборы и, вполне возможно, получил власть в стране.

А если серьёзно

О роли России в происходящем и постоянном буйстве красок в той же Грузии в личном телеграм-канале размышлял политический консультант, журналист Андрей Перла. Так почему Россия так неловко себя ведёт на постсоветском пространстве? Никак не получается нормально выстроить отношения с бывшими провинциями:
А всё ведь просто, на самом деле. Просто аберрация восприятия. Русские политики и граждане верят в слова. Сказано "независимое государство" - относятся как к государству. На равных. А на самом деле...
Взять ту же Грузию, продолжил Андрей Перла:
Население 3,5 миллиона человек (из которых полмиллиона посылают на родину деньги из России). ВВП 20-го года - 1,1 триллиона рублей. Теперь возьмём Самарскую область России. Не самую развитую и богатую. Мягко говоря, не самую. Население 3,1 миллиона человек. ВРП 17-го года был 1,375 триллиона рублей. Ergo, Грузия - это один не самый крупный и небогатый регион России. Уровень тамошнего политикума - соответствует. Уровень всего остального - на уровне самых неразвитых русских территорий (если желаете про тысячелетнюю культуру, так она и в России везде тысячелетняя).
Россия относится к Грузии как к серьёзному государству. В этом и состоит ошибка:
Украинцы, кстати, назначив Саакашвили руководить Одесской областью, были ближе к истине. Масштаб - примерно тот же. Один регион России. Не самый крупный, тоже у Чёрного моря, - добавил эксперт и постоянный автор Царьграда.

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