"Личные данные граждан России удалены": Минкомсвязи выполнило обещание по цифровым пропускам

Персональные данные граждан России, которые использовались для оформления цифровых пропусков, были удалены. С таким заявлением выступил глава Минкомсвязи Максут Шадаев.

Речь идёт о приложении "Госуслуги СТОП Коронавирус", через который оформлялись электронные пропуска для передвижения по городу во время карантина, вызванного эпидемией коронавирусной инфекции COVID-19. Для оформления пропуска приложение запрашивало личные данные пользователя.

Сервис был запущен 12 апреля. А в конце мая Минкомсвязи пообещали, что удалят из него все личные данные пользователей, как только будет отменён пропускной режим. Сегодня было объявлено, что данные уже удалили.

"Мы всё удалили", - объявил глава Минкомсвязи Максут Шадаев.

Между тем, житель Санкт-Петербурга, защищая своё право на безопасность личных данны, пожаловался в полицию на фейковые опросники в соцсетях. Как пишут "Невские новости", через такие опросники мошенники ловили своих жертв в Facebook.