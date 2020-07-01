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"Личные данные граждан России удалены": Минкомсвязи выполнило обещание по цифровым пропускам
01 июля 2020, 01:00 • 50 • Политика
Минкомсвязи сообщило об удалении личных данных для цифровых пропусков, как и было обещано в конце мая. "Мы всё удалили", - объявил глава ведомства Максут Шадаев.
Персональные данные граждан России, которые использовались для оформления цифровых пропусков, были удалены. С таким заявлением выступил глава Минкомсвязи Максут Шадаев.
Речь идёт о приложении "Госуслуги СТОП Коронавирус", через который оформлялись электронные пропуска для передвижения по городу во время карантина, вызванного эпидемией коронавирусной инфекции COVID-19. Для оформления пропуска приложение запрашивало личные данные пользователя.
Сервис был запущен 12 апреля. А в конце мая Минкомсвязи пообещали, что удалят из него все личные данные пользователей, как только будет отменён пропускной режим. Сегодня было объявлено, что данные уже удалили.
Между тем, житель Санкт-Петербурга, защищая своё право на безопасность личных данны, пожаловался в полицию на фейковые опросники в соцсетях. Как пишут "Невские новости", через такие опросники мошенники ловили своих жертв в Facebook.
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