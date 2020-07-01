Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Уничтожение Украины начнётся с геноцида? Депутат рады рассекретил "тайное с...
Сначала MH17 разорвало пополам. Потом - двойной удар по пилотам: Восстановлена к...
Если Москва уступит Парижу в «ливийском вопросе», то осенью Украин станет, как м...
Конец российского посольства
Главная / Политика

"Личные данные граждан России удалены": Минкомсвязи выполнило обещание по цифровым пропускам

01 июля 2020, 01:00  •  50 • Политика
Минкомсвязи сообщило об удалении личных данных для цифровых пропусков, как и было обещано в конце мая. "Мы всё удалили", - объявил глава ведомства Максут Шадаев.
Персональные данные граждан России, которые использовались для оформления цифровых пропусков, были удалены. С таким заявлением выступил глава Минкомсвязи Максут Шадаев.
Речь идёт о приложении "Госуслуги СТОП Коронавирус", через который оформлялись электронные пропуска для передвижения по городу во время карантина, вызванного эпидемией коронавирусной инфекции COVID-19. Для оформления пропуска приложение запрашивало личные данные пользователя.
Сервис был запущен 12 апреля. А в конце мая Минкомсвязи пообещали, что удалят из него все личные данные пользователей, как только будет отменён пропускной режим. Сегодня было объявлено, что данные уже удалили.
"Мы всё удалили", - объявил глава Минкомсвязи Максут Шадаев.
Между тем, житель Санкт-Петербурга, защищая своё право на безопасность личных данны, пожаловался в полицию на фейковые опросники в соцсетях. Как пишут "Невские новости", через такие опросники мошенники ловили своих жертв в Facebook.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



50
Источник
Похожие новости
30 июня 2020, 23:00
"The New York Times должна ответить за свои слова!": Фейк про Афганистан вызвал ярость американцев
30 июня 2020, 23:00
Лучше валить памятники, чем праздновать победу? Французы пристыдили критиков парада в Москве
30 июня 2020, 23:00
"У них полный арсенал ракетных систем": США "узнали" о секретной ядерной программе Китая
30 июня 2020, 23:00
Русским вход запрещён: ЕС не откроет границы для России, но может открыть для Китая
30 июня 2020, 23:00
Время будущего: Путин объяснил важность поправок в Конституцию
30 июня 2020, 23:00
Собянин назвал бессмысленными попытки дважды голосовать по Конституци
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
24 июня 2020, 01:00
Архив беглого банкира назвали разоблачением Путина: "Секрет Полишинеля..."
26 июня 2020, 01:00
Отрёкшийся от парада Макаревич оскорбил участников голосования за поправки в Конституцию
24 июня 2020, 20:00
Тревогу на базе Хмеймим объявляли неспроста: Сбито два беспилотника террористов
25 июня 2020, 16:00
СМИ: Путин разругался с Лукашенко
24 июня 2020, 05:00
"Нужно понимать": Песков подтвердил подозрения Собчак о часах Путина
26 июня 2020, 18:00
"У Киева выбора нет": Четыре предсказания Примакова по Донбассу, которые сбылись
26 июня 2020, 16:00
Британцы примерили русский Парад Победы: "Все сутулые, каждые несколько метров садятся отдохнуть"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.