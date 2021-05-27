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"Личное поражение" Байдена: Киеву приписали решающее значение по санкциям США

27 мая 2021, 23:25  •  66 • Политика
Украинский журналист Игорь Соловей приписал Киеву решающее значение по санкциям США. Он считает, что всё дело в "личном поражении" Байдена, сформулированном Владимиром Зеленским.
В своём Telegram-канале Nachtigall Соловей поделился собственным видением ситуации. Санкции с русского газопровода можно вполне было снять и после саммита Байдена и Путина в Женеве. Но тогда Кремль бы заявил о "договорняке".
"Путин смог "нагнуть" на встрече американского президента", - написал журналист.
Он добавил, что сейчас снятие санкций выглядит только как уступка канцлеру Германии Ангеле Меркель. Соловей выразил надежду, что США и дальше будут противостоять "Северному потоку - 2". Впрочем, отметил автор поста, надежда на это слабая, так как "многое зависит от Киева".
Соловей указывает на два "но". Первое - фраза президента Украины про "личное поражение" Байдена.
"Зеленский уже умудрился обидеть Байдена, сказав, что возобновление строительства СП-2 будет "его личным поражением", - сказано в посте.
Втрое "но" - слишком слабая команда переговорщиков на Украине. Журналист пишет о Лане Зеркаль, которая покинула свой пост в "Нафтогазе". Он сразу же сделал ошибку, называя её Ланой, хотя советника председателя правления "Нафтогаза" зовут Еленой.
Он упоминает о том, как она выигрывала суды против России, а также "умудрялась добиться и удержать санкционный режим США" против "Северного потока - 2". Соловей даже привёл цитату со страницы Facebook Зеркаль, где она пишет о сохранении 3 миллиардов долларов дохода от транзита через украинскую ГТС благодаря санкциям. По мнению экс-советницы из "Нафтогаза", именно она убедила американский конгресс и сенат в необходимости расширить санкции для компаний, которые принимают участие в строительстве "Северного потока - 2".
Зеркаль считает, что "добежать последнюю милю" можно только при объединении усилий всех политиков во главе с Владимиром Зеленским. Также должны "согласованно и профессионально" поработать команды юристов и дипломаты.
Игорь Соловей в конце поста делится сомнениями, что это возможно. Причина сомнений проста - фраза Зеленского про "личное поражение" Джо Байдена.

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