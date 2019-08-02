"Личное дело": Сноуден выпустит книгу о работе в ЦРУ ко Дню конституции США

Книга увидит свет 17 сентября, сообщает взявшееся за ее выпуск издательство Macmillan Publishers. При этом предзаказ мемуаров Эдварда Сноудена уже доступен.

В своем аккаунте Твиттера Сноуден раскрыл некоторые детали о книжке."Я раскрыл международный заговор и его причины", — отметил он. Бывший сотрудник спецслужб обещает рассказать подробно о своей работе в ЦРУ и АНБ и о том, как велась слежка за пользователями в Интернете.

Напомним – после того, как Сноуден обнародовал данные о таком вмешательстве в жизнь американцев (и не только их), ему пришлось бежать из "свободной" Америки. Политическое убежище он получил в России. К слову, его книга будет продаваться в нескольких странах сразу, включая Индию, США, Африку, Австралию и пр.