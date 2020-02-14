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"Лично убивали женщин и детей": Поисковики потребовали рассказать о "геройствах" бывших эсэсовцев

14 февраля 2020, 20:54  •  109 • В мире
Поисковики призвали обнародовать информацию о преступлениях нацистов, которые они совершали на территории Советского Союза. Об этом заявила ответственный секретарь Поискового движения России Елена Цунаева, комментируя новость о запросе данных о подозреваемом в массовых убийствах детей у Канады. По словам Цунаевой, эсэсовцы "лично убивали женщин и детей". Об этом нужно напомнить тем, кто пытается сделать из них героев.
Ответственный секретарь Поискового движения России Елена Цунаева призвала обнародовать информацию о преступлениях нацистов. Она считает, что наша страна должна рассказать об этом всему миру.
"Россия должна обратить внимание на эти вопиющие факты, на то, что войска вермахта не просто вели боевые действия, а военнослужащие лично, персонально убивали женщин и детей. В первую очередь об этом должны знать те, кто сегодня оправдывает нацистов и коллаборационистов и даже делает из бывших эсэсовцев национальных героев", - цитирует Цунаеву "РИА Новости".
Так представитель поисковиков прокомментировала новость о том, что СК РФ запросил у Канады информацию о жителе страны, который может иметь отношение к массовым убийствам в России. Следователи хотят изучить материалы уголовных дел в отношении Гельмута Оберлендера. Силовики считают, что он может быть причастен к расправе над воспитанниками детских домов в Ейске в 1942 году.
По версии следствия, Оберлендер был переводчиком в зондеркоманде СС-10а, которую возглавлял доктор Курт Кристман. Она была оснащена мобильными газовыми камерами. На Кубань это подразделение прибыло в 1942-1943 годах. Часть его членов задержали в 1940-х и 1960-х годах. Но Оберлендер бежал и получил канадское гражданство. Его лишили гражданства страны в 2019 году за попытку скрыть своё прошлое.

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