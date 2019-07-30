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"Лично требовал незаконных судебных решений": На Порошенко открыто новое уголовное дело - СМИ
30 июля 2019, 03:24 • 4 • В мире
Еще одно дело было возбуждено Государственным бюро расследований Украины против бывшего президента Петра Порошенко. В этот раз его обвиняют в личном давлении на суд для вынесения незаконных решений.
Это уголовное дело стало девятым, и по всем уже ведутся процессуальные действия.
Как сообщает интернет-издание "Страна.UA", с соответствующим заявлением в ГБР обратился экс-глава Апелляционного суда Киева Антон Чернушенко. В 2015 году он был вынужден покинуть пределы Украины после того, как против него было сфабриковано несколько уголовных дел.
В документе, составленном бывшим судьей, говорится о том, как сам экс-гарант, а также заместитель главы президентской администрации Алексей Филатов лично давили на него, требуя вынесения незаконных решений против невиновных людей.
А началось все после избрания Порошенко в 2014 году, после ограбления ювелирного салона фирмы Graff, причем преступление совершили сами следователи, когда проводили обыск. По слухам, именно после этого у супруги президента Украины появилось эксклюзивное кольцо.
В заявлении Чернушенко упоминается еще несколько случаев давления на него со стороны президентской администрации, в том числе и в деле о рейдерском захвате компании "Нефтегаздобыча", которая принадлежала Ринату Ахметову. Интерес Порошенко в качестве отступных тогда якобы составил 130 миллионов долларов.
Чернушенко отказался исполнять требования Банковой улицы, после чего и началось его преследование.
Напомним, весной 2019 года Порошенко проиграл Владимиру Зеленскому на выборах президента. С тех пор многие ждут, что бывший президент скроется за границей от возможного уголовного преследования по обвинениям в коррупции.
В адрес бывшего украинского лидера звучали неоднократные подозрения в расхищении госсредств. Недавно он побывал на допросе в Госбюро расследований Украины, куда его пришлось вызывать дважды.
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