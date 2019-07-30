Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
США на Ближнем Востоке: войны, ложь и «демократия» (Голос Германии)
Порошенко улетел с семьей в Турцию без охраны - СМИ
«Незаконные ограничения»: в России отреагировали на заявления Киева о санкциях п...
Луганская ТЭС перешла с угля на газ
Главная / В мире

"Лично требовал незаконных судебных решений": На Порошенко открыто новое уголовное дело - СМИ

30 июля 2019, 03:24  •  4 • В мире
Еще одно дело было возбуждено Государственным бюро расследований Украины против бывшего президента Петра Порошенко. В этот раз его обвиняют в личном давлении на суд для вынесения незаконных решений.
Это уголовное дело стало девятым, и по всем уже ведутся процессуальные действия.
Как сообщает интернет-издание "Страна.UA", с соответствующим заявлением в ГБР обратился экс-глава Апелляционного суда Киева Антон Чернушенко. В 2015 году он был вынужден покинуть пределы Украины после того, как против него было сфабриковано несколько уголовных дел.
В документе, составленном бывшим судьей, говорится о том, как сам экс-гарант, а также заместитель главы президентской администрации Алексей Филатов лично давили на него, требуя вынесения незаконных решений против невиновных людей.
А началось все после избрания Порошенко в 2014 году, после ограбления ювелирного салона фирмы Graff, причем преступление совершили сами следователи, когда проводили обыск. По слухам, именно после этого у супруги президента Украины появилось эксклюзивное кольцо.
В заявлении Чернушенко упоминается еще несколько случаев давления на него со стороны президентской администрации, в том числе и в деле о рейдерском захвате компании "Нефтегаздобыча", которая принадлежала Ринату Ахметову. Интерес Порошенко в качестве отступных тогда якобы составил 130 миллионов долларов.
Чернушенко отказался исполнять требования Банковой улицы, после чего и началось его преследование.
Напомним, весной 2019 года Порошенко проиграл Владимиру Зеленскому на выборах президента. С тех пор многие ждут, что бывший президент скроется за границей от возможного уголовного преследования по обвинениям в коррупции.
В адрес бывшего украинского лидера звучали неоднократные подозрения в расхищении госсредств. Недавно он побывал на допросе в Госбюро расследований Украины, куда его пришлось вызывать дважды.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



4
Источник
Похожие новости
30 июля 2019, 00:09
Борис против Ларри: Кто победит в схватке за Даунинг-стрит, 10?
29 июля 2019, 17:39
Трамп консолидирует власть и избавляется от врагов
29 июля 2019, 11:09
Простым грузинам русские не враги: Десятки тысяч людей вышли на митинг в Батуми
30 июля 2019, 03:09
«Работает на военный сценарий»: Помпео заявил об отказе Тегерана позволить ему «обратиться к иранскому народу»
29 июля 2019, 14:24
Дайджест СМИ: Трамп меняет главу разведки, протесты в Москве, стрельба в Калифорнии
30 июля 2019, 00:09
Детали через 24 часа: Двоих американских военных убили в Афганистане
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
23 июля 2019, 05:39
"Американцам уже не смешно": Кедми – о том, почему Россия стала "угрозой" для существования США
28 июля 2019, 20:24
На границе с Крымом стоят очереди из украинских туристов
27 июля 2019, 21:39
Это не народ
24 июля 2019, 04:09
МВД Украины перебросило спецназ в Донецкую область из-за акции протеста
28 июля 2019, 14:12
"США будут полностью УНИЧТОЖЕНЫ!" Кедми сокрушает неожиданным заявлением! На Западе не покажут!
24 июля 2019, 23:54
Порошенко орденом наградил: Как украинская националистка пошла убивать русского, но положила "двух своих"
24 июля 2019, 01:09
Киев отправил спецназ на подавление Майдана в Донецкой области? МВД Украины сообщило о подкреплении - фото
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.