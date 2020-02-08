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"Лично Путин заставил": В соцсетях предсказали реакцию на решение Сноудена остаться в России, получив ВНЖ

08 февраля 2020, 12:09  •  54 • Политика
Эдвард Сноуден планирует продлить вид на жительство в России, рассказал адвокат разоблачителя спецслужб США. "ГРУ... Лично Путин заставил..." - высмеивают в соцсетях реакцию США и российских либералов.
Разоблачитель спецслужб США Эдвард Сноуден готовит документы на продление вида на жительство в России, который истекает в апреле этого года. Об этом сообщил его адвокат Анатолий Кучерена.
Он отметил, что Сноуден живёт в России со своей женой, работает и вообще у него всё хорошо. В апреле 2020 года истекает вид на жительство, и сейчас юрист предпринимает меры, чтобы продлить его ещё на несколько лет.
"Сноуден продлевает ВНЖ в России. Интересно, как это прокомментируют в США и какой вердикт вынесут наши опполибералы?" - комментирует новость в Twitter журналистка и блогер Юлия Витязева.
"Тююю... ГРУ... Лично Путин заставил..." - предполагает возможные варианты @Ghennadii_SPb.
"Меня засосала опасная трясина..." - представляет альтернативный вариант @Bulavin5.
Напомним, что Сноуден работал на Агентство национальной безопасности США и по долгу службы столкнулся с многочисленными преступлениями американских спецслужб. Не выдержав мук совести, в 2013 году он сбежал из США и предал огласке информацию о незаконной слежке и пытках, которые практикуют американские спецслужбы. В 2014 году Сноуден получил вид на жительство в России, а затем к нему перебралась его жена. Также на основе биографии Сноудена был снят фильм, рассказывающий о том, как он решился выдать грязные секреты спецслужб США.
Фото: скриншот Twitter/@Bulavin5

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