|
"Лично Путин заставил": В соцсетях предсказали реакцию на решение Сноудена остаться в России, получив ВНЖ
08 февраля 2020, 12:09 • 54 • Политика
Эдвард Сноуден планирует продлить вид на жительство в России, рассказал адвокат разоблачителя спецслужб США. "ГРУ... Лично Путин заставил..." - высмеивают в соцсетях реакцию США и российских либералов.
Разоблачитель спецслужб США Эдвард Сноуден готовит документы на продление вида на жительство в России, который истекает в апреле этого года. Об этом сообщил его адвокат Анатолий Кучерена.
Он отметил, что Сноуден живёт в России со своей женой, работает и вообще у него всё хорошо. В апреле 2020 года истекает вид на жительство, и сейчас юрист предпринимает меры, чтобы продлить его ещё на несколько лет.
Напомним, что Сноуден работал на Агентство национальной безопасности США и по долгу службы столкнулся с многочисленными преступлениями американских спецслужб. Не выдержав мук совести, в 2013 году он сбежал из США и предал огласке информацию о незаконной слежке и пытках, которые практикуют американские спецслужбы. В 2014 году Сноуден получил вид на жительство в России, а затем к нему перебралась его жена. Также на основе биографии Сноудена был снят фильм, рассказывающий о том, как он решился выдать грязные секреты спецслужб США.
Фото: скриншот Twitter/@Bulavin5
Подпишитесь на нас
Загрузка...
54
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
05 февраля 2020, 02:39
|
01 февраля 2020, 22:40
|
07 февраля 2020, 00:24
|
02 февраля 2020, 06:39
|
02 февраля 2020, 18:12
|
03 февраля 2020, 11:54
|
03 февраля 2020, 08:39