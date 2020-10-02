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"Лично Путин, точно. В самолёт - и до реанимации": Соловьёв парировал обвинения Навального

02 октября 2020, 19:35  •  27 • В мире
Телеведущий Владимир Соловьёв высказался об обвинениях оппозиционного политика Алексея Навального, который заявил, что за отравлением стоит президент России Владимир Путин. Соловьёв парировал заявления блогера: "Лично Путин, точно. В самолёт - и до реанимации".
Телеведущий Владимир Соловьёв прокомментировал Царьграду обвинения, которые выдвинул Алексей Навальный. Напомним, что оппозиционный политик дал своё первое интервью после выхода из комы немецкому изданию Der Spiegel. Пока на сайте доступны лишь фрагменты беседы с журналистами, но вскоре должен выйти полный текст материала. Блогер общался с представителями прессы почти два часа. При этом он заявил, что считает виновным в отравлении президента России Владимира Путина.
Телеведущий Владимир Соловьёв разбил обвинения политика. Он напомнил об операции спасения, которую развернули в России. Сам Навальный признавал, что без этого не смог бы выжить.
"Чему удивляться? Лично Путин, точно. Лично Путин потом посадил самолёт, лично Путин довёз на скорой помощи до реанимации, лично Путин несколько часов подряд бился за его жизнь, стабилизировал, спас, лично Путин дал разрешение отправить его в Германию, и, конечно, таким хитрым образом он пытался его убить", - иронично прокомментировал Соловьёв.
Соловьёв обратил внимание, что до сих пор непонятно, что же действительно было с Алексеем Навальным. Телеведущий подчеркнул, что ощущения, которые он описывал, не совпадают с признаками отравления. Их давали два разработчика боевого вещества - Леонид Ринк и Владимир Углев.
"По описанию симптоматика, о которой говорил ещё один из разработчиков, Ринк, тоже не попадает. Но кого это сейчас волнует. Есть, неважно даже кем, построенный сценарий. И каждый из участников выполняет то, что этим сценарием предписано. Читали они сценарий или нет, уже даже не важно", - заметил Соловьёв.

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