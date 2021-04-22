"Лично меня задели его слова о табаках": В Чехии уловили тонкий намёк Путина

Слова Путина о Шерхане и Табаки вызвали резонанс в Чехии. "Лично меня задели его слова о табаках. Это так Москва воспринимает малые народы?" - комментируют чешские читатели.

Президент России Владимир Путин в послании Федеральному Собранию предостерёг Запад от пересечения "красной черты" в отношениях с Россией, сообщают СМИ Чехии. Однако чешские читатели обратили внимание на немного другую фразу главы России.

Путин сравнил США и их сателлитов с тигром Шерханом и шакалом Табаки. В Чехии поняли прозрачный намёк президента России и обиделись. Фраза стала самой обсуждаемой в комментариях.

Правильно, ВВП, вот правильный президент… защищает интересы своего народа и своей страны… нам бы такого…

- пишет Michal Novotný в комментарии к материалу, вышедшем в чешском издании IDNES.

Лично меня задели его слова о табаках. Это так Москва воспринимает малые народы? Они так же смотрели на нас после 1948 и 1968 годов? У нас нет права выражать собственное мнение?

- негодует Peter Gerlich.

Так есть и было. Мы всегда для них были и будем лишь наглыми шавками. Неудивительно, что вытворяет наш Верховный главнокомандующий,

- пишет Michal Šmucler под статьёй чешского издания Novinky.cz.

Напомним, речь Путина была посвящена в основном внутренней политике России и решению проблем в социальной сфере. Вопросы внешней политики были подняты в заключительной части речи.