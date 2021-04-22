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"Лично меня задели его слова о табаках": В Чехии уловили тонкий намёк Путина
22 апреля 2021, 19:55 • 63 • Политика
Слова Путина о Шерхане и Табаки вызвали резонанс в Чехии. "Лично меня задели его слова о табаках. Это так Москва воспринимает малые народы?" - комментируют чешские читатели.
Президент России Владимир Путин в послании Федеральному Собранию предостерёг Запад от пересечения "красной черты" в отношениях с Россией, сообщают СМИ Чехии. Однако чешские читатели обратили внимание на немного другую фразу главы России.
Путин сравнил США и их сателлитов с тигром Шерханом и шакалом Табаки. В Чехии поняли прозрачный намёк президента России и обиделись. Фраза стала самой обсуждаемой в комментариях.
- пишет Michal Novotný в комментарии к материалу, вышедшем в чешском издании IDNES.
- негодует Peter Gerlich.
- пишет Michal Šmucler под статьёй чешского издания Novinky.cz.
Напомним, речь Путина была посвящена в основном внутренней политике России и решению проблем в социальной сфере. Вопросы внешней политики были подняты в заключительной части речи.
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