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"Лично меня задели его слова о табаках": В Чехии уловили тонкий намёк Путина

22 апреля 2021, 19:55  •  63 • Политика
Слова Путина о Шерхане и Табаки вызвали резонанс в Чехии. "Лично меня задели его слова о табаках. Это так Москва воспринимает малые народы?" - комментируют чешские читатели.
Президент России Владимир Путин в послании Федеральному Собранию предостерёг Запад от пересечения "красной черты" в отношениях с Россией, сообщают СМИ Чехии. Однако чешские читатели обратили внимание на немного другую фразу главы России.
Путин сравнил США и их сателлитов с тигром Шерханом и шакалом Табаки. В Чехии поняли прозрачный намёк президента России и обиделись. Фраза стала самой обсуждаемой в комментариях.
Правильно, ВВП, вот правильный президент… защищает интересы своего народа и своей страны… нам бы такого…
- пишет Michal Novotný в комментарии к материалу, вышедшем в чешском издании IDNES.
Лично меня задели его слова о табаках. Это так Москва воспринимает малые народы? Они так же смотрели на нас после 1948 и 1968 годов? У нас нет права выражать собственное мнение?
- негодует Peter Gerlich.
Так есть и было. Мы всегда для них были и будем лишь наглыми шавками. Неудивительно, что вытворяет наш Верховный главнокомандующий,
- пишет Michal Šmucler под статьёй чешского издания Novinky.cz.
Напомним, речь Путина была посвящена в основном внутренней политике России и решению проблем в социальной сфере. Вопросы внешней политики были подняты в заключительной части речи.

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