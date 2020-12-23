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"Лично меня не коснётся": Ургант рассказал, как не попасть в новые вытрезвители

23 декабря 2020, 10:45  •  5 • Политика
Ургант высказался о возобновлении работы вытрезвителей в России. "Меня вытрезвители лично никак не касаются, потому что я пьяный на улицу не выхожу", - заявил он.
Госдума приняла в третьем чтении закон о восстановлении системы вытрезвителей. Инициативу оценил советский и российский актёр Андрей Ургант, отец телеведущего Ивана Урганта.
По его мнению, если человек не ходит пьяным по улицам, то наличие или отсутствие вытрезвителей его никак затронуть не должно. В качестве примера артист привёл самого себя.
Меня вытрезвители лично никак не касаются, потому что я пьяный на улицу не выхожу и не гуляю. Если я и выпил две рюмки хорошей водки или коньяка, то я сижу дома и никуда не показываю носа, потому что не может человек с известным лицом ходить выпивший по городу - это неправильно,
- сказал он в интервью РИА ФАН.
Актёр добавил, что, на его взгляд, решение о возвращении вытрезвителей несколько запоздало. Также Андрей Ургант утверждает, что в советских вытрезвителях пьяниц избивали и грабили, а потом голыми выпускали оттуда.
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