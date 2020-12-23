"Лично меня не коснётся": Ургант рассказал, как не попасть в новые вытрезвители

Госдума приняла в третьем чтении закон о восстановлении системы вытрезвителей. Инициативу оценил советский и российский актёр Андрей Ургант, отец телеведущего Ивана Урганта.

По его мнению, если человек не ходит пьяным по улицам, то наличие или отсутствие вытрезвителей его никак затронуть не должно. В качестве примера артист привёл самого себя.

Меня вытрезвители лично никак не касаются, потому что я пьяный на улицу не выхожу и не гуляю. Если я и выпил две рюмки хорошей водки или коньяка, то я сижу дома и никуда не показываю носа, потому что не может человек с известным лицом ходить выпивший по городу - это неправильно,

- сказал он в интервью РИА ФАН.

Актёр добавил, что, на его взгляд, решение о возвращении вытрезвителей несколько запоздало. Также Андрей Ургант утверждает, что в советских вытрезвителях пьяниц избивали и грабили, а потом голыми выпускали оттуда.