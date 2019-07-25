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"Лично меня бомбили!": Экс-командир нацбатальона "Айдар" заявил, что захватил в плен полсотни "псковских десантников"

25 июля 2019, 22:39  •  124 • В мире
Экс-командир нацбатальона "Айдар" Сергей Мельничук в эфире украинского ТВ заявил, что захватил в плен более полусотни "псковских десантников". При этом он якобы еле избежал смерти: "Лично меня бомбили!"
Бывший командир нацбатальона "Айдар" (деятельность организации в Российской Федерации запрещена), который некогда собирали из активистов Майдана и карателей из "Правого сектора" (деятельность организации в Российской Федерации запрещена), Сергей Мельничук делился россказнями в эфире украинского телеканала NewsOne.
Так, каратель на полном серьёзе заявил: мол, в Донбассе оказался целью для российской авиации. "Лично меня бомбили! Это вам рассказывает не кто-то, кто в Киеве на диване сидел", - сказал Мельничук.
Он добавил, что подорвать его будто бы не смогли, зато сам он в августе 2014 года захватил в плен 55 десантников из русского города Пскова. Свои фантазии Мельничук приукрасил подробностями - мол, среди захваченных были даже двое офицеров.
Среди прочего в рассказе фигурировали русские штурмовики, которые вели огонь по наземным целям, и прикрывающий их военный самолёт, принадлежащий ВВС РФ.
Как отмечает портал "Военное обозрение", похвалившийся такими "подвигами" Мельничук, однако, почти не участвовал в боевых действиях. Как известно, нацбатальон не спешил реально сталкиваться с защитниками Донбасса, да и просуществовал недолго. Украинские власти расформировали его из-за беспредела, который творили каратели.

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