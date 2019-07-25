"Лично меня бомбили!": Экс-командир нацбатальона "Айдар" заявил, что захватил в плен полсотни "псковских десантников"

Бывший командир нацбатальона "Айдар" (деятельность организации в Российской Федерации запрещена), который некогда собирали из активистов Майдана и карателей из "Правого сектора" (деятельность организации в Российской Федерации запрещена), Сергей Мельничук делился россказнями в эфире украинского телеканала NewsOne.

Так, каратель на полном серьёзе заявил: мол, в Донбассе оказался целью для российской авиации. "Лично меня бомбили! Это вам рассказывает не кто-то, кто в Киеве на диване сидел", - сказал Мельничук.

Он добавил, что подорвать его будто бы не смогли, зато сам он в августе 2014 года захватил в плен 55 десантников из русского города Пскова. Свои фантазии Мельничук приукрасил подробностями - мол, среди захваченных были даже двое офицеров.

Среди прочего в рассказе фигурировали русские штурмовики, которые вели огонь по наземным целям, и прикрывающий их военный самолёт, принадлежащий ВВС РФ.

Как отмечает портал "Военное обозрение", похвалившийся такими "подвигами" Мельничук, однако, почти не участвовал в боевых действиях. Как известно, нацбатальон не спешил реально сталкиваться с защитниками Донбасса, да и просуществовал недолго. Украинские власти расформировали его из-за беспредела, который творили каратели.