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"Лично канцлер поддерживает нас": Украина перед поездкой Меркель в Россию вновь напомнила о себе

08 января 2020, 21:24  •  27 • В мире
В МИД Украины в свете визита Меркель в РФ не преминули напомнить о "нормандской встрече", ранее прошедшей в Париже. Пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко отметила, что украинская сторона с немецкими коллегами находится в тесном контакте и координирует шаги по реализации Минских договорённостей.
На Украине прокомментировали предстоящий визит канцлера ФРГ Ангелы Меркель в Россию. Несмотря на то что, по официальным источникам, визит Меркель связан с геополитическими вопросами не по Украине, в Киеве не преминули вновь напомнить о себе.
Как отметила пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко, немецкие власти и лично канцлер ФРГ поддерживают Незалежную.
По её словам, "визит канцлера в Москву станет важным в контексте побуждения России к выполнению её обязательств в соответствии с договорённостями, достигнутыми в Париже".
Напомним, что в декабре прошлого года лидеры "нормандской четверки" в Париже провели переговоры и договорились о ряде действий для разрешения кризиса на юго-востоке Украины.
Тем не менее, несмотря на заявления Киева, визит немецкого канцлера в РФ, который состоится 11 января, будет проходить на фоне активности США на Ближнем Востоке, а также в свете недавних действий Вашингтона против проекта "Северный поток - 2". Как отмечалось ранее, Меркель приедет по личному приглашению президента России Владимира Путина.

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