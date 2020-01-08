"Лично канцлер поддерживает нас": Украина перед поездкой Меркель в Россию вновь напомнила о себе

На Украине прокомментировали предстоящий визит канцлера ФРГ Ангелы Меркель в Россию. Несмотря на то что, по официальным источникам, визит Меркель связан с геополитическими вопросами не по Украине, в Киеве не преминули вновь напомнить о себе.

Как отметила пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко, немецкие власти и лично канцлер ФРГ поддерживают Незалежную.

По её словам, "визит канцлера в Москву станет важным в контексте побуждения России к выполнению её обязательств в соответствии с договорённостями, достигнутыми в Париже".

Напомним, что в декабре прошлого года лидеры "нормандской четверки" в Париже провели переговоры и договорились о ряде действий для разрешения кризиса на юго-востоке Украины.

Тем не менее, несмотря на заявления Киева, визит немецкого канцлера в РФ, который состоится 11 января, будет проходить на фоне активности США на Ближнем Востоке, а также в свете недавних действий Вашингтона против проекта "Северный поток - 2". Как отмечалось ранее, Меркель приедет по личному приглашению президента России Владимира Путина.