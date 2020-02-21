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"Лично Эрдогану большой кукиш": военкор Блохин объяснил дерзость Турции в Идлибе

21 февраля 2020, 19:09  •  51 • Политика
Военный корреспондент Олег Блохин поделился своей позицией о происходящем сегодня в Идлибе. Он полагает, что обострение в Сирии на грани дерзости - результат потери активов президента Турции. "Лично Эрдогану большой кукиш", - пишет Блохин.
Военный корреспондент Олег Блохин с передовой в Сирии рассказал о событиях последних суток в Идлибе. Напомним, турецкие военные пытались пойти на прорыв, причём, как заявили в Минобороны России, своей атакой они поддерживали... боевиков. Россия обратила внимание, что подобные действия ведут лишь к ухудшению ситуации в Сирии и предостерегла от дальнейших таких атак. Более того, как сообщалось, по террористам ВКС России были нанесены удары.
Блохин пишет, что сегодня турки по сравнению с другими "крупными игроками" в Сирии оказались "самыми обделёнными и обиженными". Военкор подчёркивает, что Россия исполняет взятые на себя обязательства, зачищая территорию Сирии от террористов. Таким образом, правительство Сирии берёт под контроль всё новые территории. Иранцы также работают на исполнение тех же задач, хоть и "в меньшей степени", добавляет Блохин. В то же время "американцы сели на нефтяные поля за Евфратом и качают нефть". Военкор отмечает, что США вполне удовлетворены положением дел в ситуации, когда "не удалось расшатать и обрушить Сирию", - "им этого вполне достаточно".
"Турки же оказались за бортом, хотя ещё недавно чувствовали себя хозяевами ситуации в Сирии. Во времена существования ИГИЛ (организация, деятельность которой в Российской Федерации запрещена. - Ред.) на территории Сирии успешно торговали сирийской нефтью, доставляемой с территории, подконтрольной ДАЕШ (организация, деятельность которой в Российской Федерации запрещена. - Ред.). Причём бизнес этот контролировался семьей Эрдогана. После того как ту территорию взяли под контроль курды, они показали туркам и лично Эрдогану большой кукиш, помножив их нефтяной бизнес на ноль".
Блохин полагает, что подобные бизнес-интересы, в том числе, стали причиной осеннего обострения за Евфратом. А затем была и попытка взять Менбидж, забрав хотя бы часть трассы М4, - "но везде получился облом".
"В Идлибской зоне с весны до этих пор сирийцы вернули большие территории, на которые положили глаз турки. В результате порядка десятка НП турок оказалось в окружении. Трасса М5 тоже ушла прямо из-под носа. Сирийцы в ответ на взбрыки и угрозы турок дали ответку".
В результате сегодня население севера Сирии, в большинстве своём, нелояльно к Турции. А турецких военных используют ещё и в качестве "хоть какого-то щита спонсора и запасного аэродрома".
"С таким багажом турки, кроме геморроя, пока никакой другой выгоды не имеют. Отсюда и спонтанные движения, блатная истерика и призывы о помощи к НАТО. Но после того как НАТО и представители коалиции официально их опрокинули, от турок не особо ожидали полноценного втягивания в конфликт. Сегодня они все же решили испытать судьбу и проверить, как оно получится, пойдя на Нираб. Получилось не "очень, чтобы очень". Даже совсем не "очень". Теперь посмотрим, разозлит это их или приструнит. Согласно здравому смыслу, туркам бы выбрать второе, но темпераментный восточный фактор вполне может отмести здравый смысл и выбрать первый вариант", - резюмирует Блохин, отмечая, что развязку увидим совсем скоро.
Между тем, "Утро.ру" пишет о позиции Кремля в связи с обострением ситуации в Идлибе. Угроза вооруженных столкновений России и Турции на территории Сирии существует, хотя в Москве предпочитают не думать о подобном развитии событий, о чём сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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