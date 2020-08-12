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"Личная война с Путиным" эхом отозвалась в Минске: Соловьёв об участии Ходорковского в бунте

12 августа 2020, 23:25  •  36 • Политика
Телеведущий Владимир Соловьёв в разговоре с Царьградом прокомментировал участие бывшего олигарха Михаила Ходорковского в бунте в Минске. По словам журналиста, это не что иное как эхо "личной войны с Путиным".
В Белоруссии задержали координаторов "Открытой России", которые были с бейсбольными битами. Согласно сообщениям СМИ, задержанные сознались, что их туда направили, и есть организаторы протеста. Телеведущий Владимир Соловьёв в разговоре с Царьградом высказал своё мнение на этот счёт.
"Здесь же задача очевидная. Всё, что делает Ходорковский, имеет чётко выраженный план, направленный против России. Поэтому, с одной стороны, стратегическая задача - окружить Россию странами непримиримых врагов, то есть такое воплощение "плана Пилсудского". Но это задача, которую ставят ему его кураторы. А у него личная война с Путиным и с Россией", - заявил Соловьёв.
Поэтому, добавляет журналист, всё, что может России навредить, для Ходорковского хорошо. Соловьёв напомнил, как когда-то во многом политический предтеча Ходорковского Березовский, который также ненавидел Россию и лично Путина, играл вовсю с Украиной.
"Ещё во время первого Майдана. И Березовский стремился хоть как-то нагадить. А Ходорковский делает всё, что, по его мнению, в конечном итоге позволит ему отомстить, как он считает, за себя. Он так ничего и не понял и легко жертвует. Поэтому много, конечно, к нему вопросов. И, заметьте, опять, он посылал ребят в Африку, которые ехали туда без настоящих документов аккредитационных, совершенно не подготовленные к ставшей последней в их жизни трагической командировке. И эти двое поехали, притворяясь туристами, не готовые", - пояснил Соловьёв.
В отличие от погибших журналистов, которые были профессионалами, задержанные в Белоруссии - неумелые, говорит телеведущий. Но для Ходорковского что те погибшие, что эти - расходный материал, говорит Соловьёв.
"Он всегда был равнодушен к людским жизням. Ну, ко всем, кроме своей", - подчеркнул ведущий.

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