"Личная вендетта"? Лондонский суд решил не отправлять Дерипаску в тюрьму за "неуважение"

Суд в Лондоне отказался отправить Олега Дерипаску в тюрьму. До этого экс-глава ВЭБ Владимир Чернухин подал ходатайство о том, что Дерипаска проявляет неуважение к британскому правосудию.

Сам же Дерипаска назвал это "личной вендеттой". В итоге суд отклонил ходатайство. Он нашёл мотивы истца "недобросовестными" и пришёл к выводу, что им двигала "личная вражда".

"Я считаю, что заявление о неуважении к суду было подано из-за глубоко укоренившейся личной враждебности заявителя к ответчику. Что касается заявления о неуважении к суду, то, по моему мнению, оно используется для того, чтобы раздражать и преследовать ответчика", - передал слова судьи Forbes представитель Дерипаски.

Напомним, что ранее олигарх делал мрачные предсказания для России. Он заявлял, что страну ждёт "бесконтрольная эпидемия" коронавируса, потому что люди не привыкли соблюдать все правила.

"Если эта эпидемия будет носить бесконтрольный характер, это приведёт к последствиям для власти, более серьёзным, чем развал страны в 1991 году. Очевидно, что сейчас страна к эпидемии не готова, - высказался бизнесмен. - Люди массово игнорируют самые базовые меры предосторожности. Наша культура, стиль жизни, отношение к эпидемии не дают нам никакой альтернативы. Спуститесь в метро или зайдите в торговый центр - никто не носит маски".

Олигарх, судя по его словам, просто нагнетал ситуацию, полагая, что "люди просто не понимают, что такое экспоненциальный рост числа инфицированных, который мы наблюдаем при таком заболевании".

В ответ Дерипаска получил жёсткую отповедь от Соловьёва.