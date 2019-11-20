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"Либо вешать, либо бежать": В России предсказали неоднозначное будущее для Украины

20 ноября 2019, 17:39  •  45 • В мире
Журналист, историк и писатель Анна Шафран на своей странице в соцсети сделала прогноз о будущем Украины. Она подчеркнула, что у страны есть всего два пути для движения.
Ведущая, публицист Анна Шафран предположила, что у Украины в будущем есть два пути развития. По её словам, судя по текущей ситуации, Незалежная стоит перед выбором. Причём, убеждена писательница, каждый из путей сопряжён с рядом сложностей и противоречий.
В частности, отметила она на странице в Telegram, первый сценарий дальнейшего политического будущего на Украине - что к власти придут действительно экстремисты. И как раз эти радикалы начнут расправляться с олигархатом.
Они "в прямом смысле слова будут вешать олигархов и коррупционеров", убеждена она. При этом Шафран отмечает, что кто-то, по всей видимости, в страхе перед такой участью рванёт в Россию, передают "Дни.ру".
Впрочем, есть и другой вариант развития событий, который, не исключено, вызовет волнения в ряде регионов страны.
"Граждане Украины, наконец, осознают, что без России им выжить невозможно, и проголосуют за политическую силу, которая предложит максимальную интеграцию с Россией", - обрисовала ведущая.
При этом, подчеркнула она, в сухом остатке для украинцев остаётся одно - либо массовые казни, либо воссоединение с Россией.
"Третьего пути не прослеживается", - заключила Шафран.

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