"Либо вешать, либо бежать": В России предсказали неоднозначное будущее для Украины

Ведущая, публицист Анна Шафран предположила, что у Украины в будущем есть два пути развития. По её словам, судя по текущей ситуации, Незалежная стоит перед выбором. Причём, убеждена писательница, каждый из путей сопряжён с рядом сложностей и противоречий.

В частности, отметила она на странице в Telegram, первый сценарий дальнейшего политического будущего на Украине - что к власти придут действительно экстремисты. И как раз эти радикалы начнут расправляться с олигархатом.

Они "в прямом смысле слова будут вешать олигархов и коррупционеров", убеждена она. При этом Шафран отмечает, что кто-то, по всей видимости, в страхе перед такой участью рванёт в Россию, передают "Дни.ру".

Впрочем, есть и другой вариант развития событий, который, не исключено, вызовет волнения в ряде регионов страны.

"Граждане Украины, наконец, осознают, что без России им выжить невозможно, и проголосуют за политическую силу, которая предложит максимальную интеграцию с Россией", - обрисовала ведущая.

При этом, подчеркнула она, в сухом остатке для украинцев остаётся одно - либо массовые казни, либо воссоединение с Россией.

"Третьего пути не прослеживается", - заключила Шафран.