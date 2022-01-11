|
"Либо смерть, либо трансплантация": Американцу пересадили сердце свиньи
11 января 2022, 10:15 • 90 • В мире
Американские врачи пересадили 57-летнему мужчине сердце генетически модифицированной свиньи. Операция прошла успешно.
Пациент по имени Дэвид Беннетт не мог претендовать на донорское сердце человека из-за тяжёлого состояния здоровья. Врачи решились пересадить ему сердце генетически модифицированной свиньи.
- сказал пациент перед операцией.
Операция шла восемь часов. Беннетт сейчас подключён к аппарату искусственного кровообращения, но новое сердце функционирует и отторжения нет, сообщает The New York Times. Медики пока не дают прогнозов по состоянию пациента и наблюдают, как орган приживается.
Подпишитесь на нас
90
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
05 января 2022, 10:10
|
08 января 2022, 18:05
|
05 января 2022, 02:35
|
07 января 2022, 00:05
|
08 января 2022, 08:10
|
06 января 2022, 20:00
|
09 января 2022, 16:50