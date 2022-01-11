"Либо смерть, либо трансплантация": Американцу пересадили сердце свиньи

Американские врачи пересадили 57-летнему мужчине сердце генетически модифицированной свиньи. Операция прошла успешно.

Пациент по имени Дэвид Беннетт не мог претендовать на донорское сердце человека из-за тяжёлого состояния здоровья. Врачи решились пересадить ему сердце генетически модифицированной свиньи.

Либо умереть, либо сделать эту трансплантацию,

- сказал пациент перед операцией.

Операция шла восемь часов. Беннетт сейчас подключён к аппарату искусственного кровообращения, но новое сердце функционирует и отторжения нет, сообщает The New York Times. Медики пока не дают прогнозов по состоянию пациента и наблюдают, как орган приживается.