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"Либо Шойгу, либо Лавров": "Список Путина" вызвал споры о будущем кабмине
19 июня 2021, 16:55 • 31 • Политика
"Список Путина" - предложенные президентом России кандидаты в первую пятёрку избирательного списка партии "Единая Россия" - уже вызвал споры о будущем кабмине. "Либо Шойгу, либо Лавров", - пишет в своём Telegram-канале заслуженный артист России, укротитель тигров Эдгард Запашный.
Глава государства озвучил свой список кандидатов в первую пятёрку избирательного списка партии. Среди них министр обороны России Сергей Шойгу, глава МИД Сергей Лавров, главврач ГКБ № 40 Денис Проценко, сопредседатель ОНФ Елена Шмелёва и детский омбудсмен Анна Кузнецова.
По мнению Эдгарда Запашного, предложение Путина довольно знаковое.
"Всё мое близкое окружение подтвердит, что я уже достаточно давно говорю, что если действующий президент сложит полномочия, то страна проголосует либо за Лаврова, либо за Шойгу!" - написал он в своём Telegram-канале.
По мнению заслуженного артиста России, именно на этих кандидатов партия делает ставку, "чтобы они, как локомотивы", потащили её за собой.
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