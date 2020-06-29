"Либо манипулировать, либо провоцировать": Поклонская об инциденте с Собчак в монастыре

Зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская высказалась по поводу происшествия с участием телеведущей Ксении Собчак в Среднеуральском женском монастыре, который был захвачен схиигуменом Сергием. Экс-прокурор Крыма отметила, что случившееся вызывает лишь сожаление.

Речь идёт о нападении на Собчак и её съёмочную группу в захваченном женском монастыре. Телеведущая прибыла туда для съёмок документального фильма об организаторе захвата - схиигумене Сергии. Однако визит закончился потасовкой.

"Инцидент в монастыре на Урале вызывает сожаление. Надеюсь, съёмочная группа и Ксения Собчак быстро выздоровеют, а история с настоятелем и строителем монастыря Сергием закончится хорошо", - прокомментировала инцидент Поклонская.

Также экс-прокурор Крыма высказала сожаления по поводу того, что тема религии так остро стоит в современной политике.

"Лично для меня любые провокации и перегибы на этот счёт являются нечестными методами достижения целей. А перегибы есть, причём с обеих сторон. Либо манипулировать, либо провоцировать", - подчеркнула Поклонская.

В этой связи она призвала обычных людей беречь в себе простую, искреннюю и чистую веру. Также Поклонская посоветовала верующим не вестись ни на манипуляции, ни на провокации, пишет РИА Новости.