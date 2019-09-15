"Либеральные ценности незыблемы": Глава Альфа-банка решил поспорить с Путиным

Об этом российский олигарх заявил во время беседы с журналисткой телеканала "Россия 1" Наилей Аскер-заде в ходе программы "Действующие лица", комментируя слова Владимира Путина о том, что "либеральная идея себя изжила"

"Для меня она [либеральная идея] жива, и, безусловно - опять же, я упрямый, и трудно меняю свои убеждения, я, безусловно, а особенно - в экономической жизни, в экономической сфере - либеральный экономист", - сказал Пётр Авен.

Кроме того, добавил банкир, для него либеральные ценности являются "незыблемыми", особенно в экономической сфере.

Напомним, российский лидер перед саммитом G20 дал развёрнутое интервью британской газете The Financial Times, в котором высказал своё отношение к доминирующей в западном мире либеральной доктрине. Владимир Путин констатировал мировой закат либеральной идеи, отрыв западных элит от большинства населения своих стран и глубокое несоответствие либерализма современным реалиям.