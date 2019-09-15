|
"Либеральные ценности незыблемы": Глава Альфа-банка решил поспорить с Путиным
15 сентября 2019, 22:39 • 123 • Политика
Пётр Авен, возглавляющий совет директоров Альфа-банка, называет себя "либеральным экономистом". Поэтому он уверен в том, что "либеральные ценности незыблемы", и готов спорить с президентом России по вопросу о крахе либерализма.
Об этом российский олигарх заявил во время беседы с журналисткой телеканала "Россия 1" Наилей Аскер-заде в ходе программы "Действующие лица", комментируя слова Владимира Путина о том, что "либеральная идея себя изжила"
Кроме того, добавил банкир, для него либеральные ценности являются "незыблемыми", особенно в экономической сфере.
Напомним, российский лидер перед саммитом G20 дал развёрнутое интервью британской газете The Financial Times, в котором высказал своё отношение к доминирующей в западном мире либеральной доктрине. Владимир Путин констатировал мировой закат либеральной идеи, отрыв западных элит от большинства населения своих стран и глубокое несоответствие либерализма современным реалиям.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
123
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
11 сентября 2019, 04:54
|
11 сентября 2019, 11:24
|
15 сентября 2019, 11:28
|
14 сентября 2019, 04:24
|
10 сентября 2019, 06:09
|
09 сентября 2019, 23:39
|
10 сентября 2019, 06:09