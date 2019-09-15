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"Либеральные ценности незыблемы": Глава Альфа-банка решил поспорить с Путиным

15 сентября 2019, 22:39  •  123 • Политика
Пётр Авен, возглавляющий совет директоров Альфа-банка, называет себя "либеральным экономистом". Поэтому он уверен в том, что "либеральные ценности незыблемы", и готов спорить с президентом России по вопросу о крахе либерализма.
Об этом российский олигарх заявил во время беседы с журналисткой телеканала "Россия 1" Наилей Аскер-заде в ходе программы "Действующие лица", комментируя слова Владимира Путина о том, что "либеральная идея себя изжила"
"Для меня она [либеральная идея] жива, и, безусловно - опять же, я упрямый, и трудно меняю свои убеждения, я, безусловно, а особенно - в экономической жизни, в экономической сфере - либеральный экономист", - сказал Пётр Авен.
Кроме того, добавил банкир, для него либеральные ценности являются "незыблемыми", особенно в экономической сфере.
Напомним, российский лидер перед саммитом G20 дал развёрнутое интервью британской газете The Financial Times, в котором высказал своё отношение к доминирующей в западном мире либеральной доктрине. Владимир Путин констатировал мировой закат либеральной идеи, отрыв западных элит от большинства населения своих стран и глубокое несоответствие либерализма современным реалиям.
"Современная так называемая либеральная идея, - сказал Путин, - она, по‑моему, себя просто изжила окончательно. По некоторым её элементам - наши западные партнёры признались, что некоторые её элементы просто нереалистичны: мультикультурализм там и так далее… надо бы вспомнить об интересах коренного населения", - сказал российский лидер.

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