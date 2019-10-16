"Либерализм - это греховная идея": Патриарх Кирилл объяснил главный изъян либеральной мысли

Предстоятель Русской Православной Церкви Патриарх Кирилл считает либерализм греховной идеей, так как это политическое течение предполагает поставление в центр жизни самого человека, а не Бога. Об этом Предстоятель Русской Церкви заявил в Петербургском епархиальном управлении на вечере памяти митрополита Ленинградского и Новгородского Никодима.

Патриарх Кирилл отметил, что в начале ХХ века многие люди были очарованы либерализмом. Он предполагал отказ от многих авторитетов и власти, за исключением разве что полицейских, необходимых для поддержания минимального порядка, но в основном либерализм утверждал, что человек есть сам для себя власть. Только пройдя через 1990-е годы значительная часть образованного общества России стала, наконец, понимать, что на самом деле представляет собой либерализм.

"Поставление самого себя в центр жизни и есть либеральная идея. А если "я" в центре - что выше меня? В каком-то смысле это греховная идея, потому что поставление в центр жизни самого себя - это и есть отпадение от Бога. В центре жизни должен быть Бог", - подчеркнул Предстоятель Русской Церкви.

Он добавил, что революция в России не случайно произошла именно в Петербурге. По мнению Патриарха Кирилла, в Северной столице был очень высокий уровень согласия образованного, интеллигентного населения с либеральной идеей.