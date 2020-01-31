"Лезут в мятый костюм Порошенко": Депутат Рады раскритиковал поведение делегации Украины в ПАСЕ

После окончания голосования о ратификации полномочий российской делегации в полном объёме депутат Верховной рады от "Слуги народа", возглавляющая украинскую делегацию, заявила, что такое решение "только усугубляет кризис в ПАСЕ".

По мнению дипломата и депутата Рады от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Олега Волошина, такой исход голосования был вполне ожидаемым и ничего сенсационного в этом нет. Это вполне логическое развитие событий, которое "должно быть очевидно всем разумным людям", ответил нардеп.

Волошин также отметил, что не считает это поражением Киева или победой Москвы. Однако, уверен он, мира на Украине можно будет достигнуть только через диалог с Россией.

"Госпожа Ясько пишет, что, к сожалению, Европа верит в диалог с Россией, а мы считаем, что диалог вести нельзя. Тогда непонятно, что Зеленский делал в Париже, почему он добивается любой ценой встречи с Путиным, например, в Израиле? Это не диалог? Где здравый смысл?" – задался вопросом дипломат в эфире телеканала NewsOne.

Получается, что партия президента всеми силами пытается помешать ему реализовывать политическую часть соглашений, достигнутых в Минске.

"Ведите этот диалог. Для чего ПАСЕ вообще существует? Нет, они лезут в мятый костюм Порошенко, абсолютно продолжая его линию. В итоге рейтинг партии Порошенко растёт. У всех избирателей возникает вопрос: "А не проголосовали ли мы случайно второй раз за Порошенко? Может, нас всех обманули? Может быть, он за кулисами сам всем управляет? У меня ответа на этот вопрос нет", – заключил депутат.

Напомним, что в ответ на лишение полномочий российской делегации в ПАСЕ Москва заморозила выплаты в бюджет организации. В результате бюджет ПАСЕ получил ощутимую брешь, и европейским политикам пришлось упрашивать Россию вернуться. Для Украины, которая записала уход русской делегации из ПАСЕ в свои "перемоги", это стало настоящим ударом под дых.