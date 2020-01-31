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"Лезут в мятый костюм Порошенко": Депутат Рады раскритиковал поведение делегации Украины в ПАСЕ
31 января 2020, 22:09 • 105 • В мире
ПАСЕ большинством голосов подтвердила полномочия делегации России. Глава украинской делегации Елизавета Ясько выступила с громким заявлением по этому поводу. "Лезут в мятый костюм Порошенко", - прокомментировал депутат Рады Олег Волошин.
После окончания голосования о ратификации полномочий российской делегации в полном объёме депутат Верховной рады от "Слуги народа", возглавляющая украинскую делегацию, заявила, что такое решение "только усугубляет кризис в ПАСЕ".
По мнению дипломата и депутата Рады от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Олега Волошина, такой исход голосования был вполне ожидаемым и ничего сенсационного в этом нет. Это вполне логическое развитие событий, которое "должно быть очевидно всем разумным людям", ответил нардеп.
Волошин также отметил, что не считает это поражением Киева или победой Москвы. Однако, уверен он, мира на Украине можно будет достигнуть только через диалог с Россией.
Получается, что партия президента всеми силами пытается помешать ему реализовывать политическую часть соглашений, достигнутых в Минске.
Напомним, что в ответ на лишение полномочий российской делегации в ПАСЕ Москва заморозила выплаты в бюджет организации. В результате бюджет ПАСЕ получил ощутимую брешь, и европейским политикам пришлось упрашивать Россию вернуться. Для Украины, которая записала уход русской делегации из ПАСЕ в свои "перемоги", это стало настоящим ударом под дых.
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