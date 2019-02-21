"Лежат на дне морском и ждут американцев": Западные СМИ распространяют "страшную правду" о повреждённых ракетах C-400

Больше года назад Россия отправляла в Китай ракеты и комплектующие для зенитной системы С-400. Однако груз до места назначения так и не доплыл. И вот теперь западные СМИ утверждают: ничего подобного, ракеты не повреждены и затем уничтожена, а лежат на дне Финского залива.





Но выполнению контракта помешала погода: в Ла-Манше начался шторм, который не стихал несколько дней, а высота волн в некоторые моменты достигала пяти метров. Корабль вынужден был вернуться в порт назначения. При это во время шторма груз был серьезно поврежден. Российское судно, вышедшее из порта Усть-Луга, направлялось в Китай. Оно должно было осуществить первую поставку С-400 за рубеж. Среди транспортируемого оборудования были многофункциональная радиолокационная станция (РЛС) и зенитные управляемые ракеты.Но выполнению контракта помешала погода: в Ла-Манше начался шторм, который не стихал несколько дней, а высота волн в некоторые моменты достигала пяти метров. Корабль вынужден был вернуться в порт назначения. При это во время шторма груз был серьезно поврежден.

Позднее ракеты были уничтожены, что подтвердил 18 февраля глава "Ростеха" Сергей Чемезов на полях международной военной выставки в Абу-Даби. Вместо этого Россия обязалась выполнить заказ до конца 2019 года.

По факту повреждения ракет от С-400 "Рособоронсервис" подал иск к компании-перевозчику "Балтик Транс-Порт". И этот факт подтверждается документально.

Однако эта сорванная поставка уже породила в некоторых западных СМИ просто фантастические истории. К примеру, финский портал VerkKouutise утверждает, что на самом деле ракеты не были уничтожены, а во время шторма в Ла-Манше, в которое попалороссийское судно, они упали за борт и оказались на дне Финского залива, представляя "лакомую цель" для американских военных.

Сухогруз, который осуществлял перевозку, называется "Никифор Бегичев". Это выяснил сайт MarineTraffic, отслеживающий перемещение торговых судов. По его данным, это было единственное судно судовладельцев из Мурманска, стоявшее в это время на рейде в районе Усть-Луги,

Об этой несостоявшейся доставке упоминает специализированный сайт "Морской бюллетень". Описывая российский корабль, как "неиденцифированный", сайт утверждает, что якобы говорит о секретности "проводимой операции по торговле оружием".

По данным "Морского бюллетеня", судно попало в шторм 3 января 2018 года, груз, размещенный на грузовой палубе, получил повреждения. Корабль несколько дней якобы дрейфовал, а затем вернулся на якорную стоянку в Усть-Лугу.

"Что произошло с грузом на самом деле, неизвестно", - пишет VerkKouutise. И дальше автор материала выдвигает невероятную версию: если ракеты находились на грузовой палубе, они вполне могли оказаться за бортом. И если это так, то теперь они стали очень привлекательной мишенью для западных спецслужб.

В частности, продолжает автор, высокой техническую способность доставать с морского дна необходимые грузы обладают Соединенные штаты. Однако Россия такие спасательные работы якобы "производитель не умеет". А если и умеет, то не "очень ловко".

Далее в материале сообщается, что это "серьезный удар" для сотрудничества "Аламз-Антея" с Китаем. Производственные мощности российского производителя и так загружены до предела, спрос на С-400 очень серьезный и все поставки "расписаны до 2025 год".

На фоне этого материала в финском издании ряд англоязычных блогеров в Twitter уже стали чуть ли не выяснять, где же именно находится этот "потерянный Россией" груз.

И тут стоит напомнить о санкциях, которых США уже успели наложить на Китай именно из-за С-400, так и не попавшие по назначению.

Ограничительные меры против Департамента подготовки войск и снабжения Центрального военного совета КНР и его руководителя Ли Шанфу были введены американской стороной 20 сентября 2018 года. Причиной стала покупка Китаем у России истребителей Су-33 и комплексов С-400. В США отметили, что "конечной целью санкций является Россия", и таким образом Вашингтон "ясно дал понять третьим странам", что приобретение таких систем, как С-400, является одним из ключевых вопросов, вызывающих у США обеспокоенность, и "это может иметь потенциальные последствия.

Добавим, КНР стала первым иностранным покупателем С-400 «Триумф». Всего Китай должен получить два полковых комплекта С-400, первый из которых стране передали в мае 2018 года.