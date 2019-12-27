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"Лежат без дела": Глава Минфина США раскрыл место "пропавших" $1,5 триллиона "наличных"

27 декабря 2019, 03:54  •  46 • В мире
Глава Минфина США Стивен Мнучин раскрыл местоположение "пропавших" $1,5 триллиона "наличных", которых недосчитались центробанки по всему миру. По его словам, деньги "осели" по банковским ячейкам, и там эта сумма "лежит без дела".
Отвечать на неудобный вопрос о "пропавших" $1,5 триллиона "наличных" пришлось в эфире Fox News главе Минфина США Стивену Мнучину. Именно такой суммы, по мнению журналистов, и недосчитались центробанки по всему миру.
Министр же с ответом нашёлся быстро и раскрыл местоположение "пропажи". Судя по его словам, деньги "осели" по банковским ячейкам, и там эта сумма "лежит без дела".
"Значительная часть этих стодолларовых банкнот в буквальном смысле слова лежат без дела в банковских ячейках по всему миру", - пояснил министр.
Мнучин же продолжил свою мысль, добавив, что доллар, мол, считается "резервной" валютой и потому "все хотят иметь на руках доллары".
Любопытный момент, но от доллара вопреки заверениям американского министра отказываются уже и партнёры США по НАТО. Так, ранее во время своего выступления в парламенте турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган обратился с призывом к гражданам "бросить доллар". По его словам, нужно вернуться к местной валюте, потому что экономика страны "восстанавливается полным ходом".
"Все цифры указывают на это. А нам всё ещё говорят, что мы идём ко дну, - отметил президент Турции. - Бросайте этот доллар и возвращайтесь к нашей валюте. Турецкая лира больше не падает".
Ранее, как пишет РИА Новости, ряд СМИ отметили, что в то время, как центральные банки добавляют в экономику до $100 миллиардов электронных денег ежегодно, аналогичные суммы "наличных" и драгоценных металлов "исчезают" из обращения.

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