"Лежат без дела": Глава Минфина США раскрыл место "пропавших" $1,5 триллиона "наличных"

Отвечать на неудобный вопрос о "пропавших" $1,5 триллиона "наличных" пришлось в эфире Fox News главе Минфина США Стивену Мнучину. Именно такой суммы, по мнению журналистов, и недосчитались центробанки по всему миру.

Министр же с ответом нашёлся быстро и раскрыл местоположение "пропажи". Судя по его словам, деньги "осели" по банковским ячейкам, и там эта сумма "лежит без дела".

"Значительная часть этих стодолларовых банкнот в буквальном смысле слова лежат без дела в банковских ячейках по всему миру", - пояснил министр.

Мнучин же продолжил свою мысль, добавив, что доллар, мол, считается "резервной" валютой и потому "все хотят иметь на руках доллары".

Любопытный момент, но от доллара вопреки заверениям американского министра отказываются уже и партнёры США по НАТО. Так, ранее во время своего выступления в парламенте турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган обратился с призывом к гражданам "бросить доллар". По его словам, нужно вернуться к местной валюте, потому что экономика страны "восстанавливается полным ходом".

"Все цифры указывают на это. А нам всё ещё говорят, что мы идём ко дну, - отметил президент Турции. - Бросайте этот доллар и возвращайтесь к нашей валюте. Турецкая лира больше не падает".

Ранее, как пишет РИА Новости, ряд СМИ отметили, что в то время, как центральные банки добавляют в экономику до $100 миллиардов электронных денег ежегодно, аналогичные суммы "наличных" и драгоценных металлов "исчезают" из обращения.