"Лев Биаррица": Ссора Трампа с G7 – геройство или пиар за счет России?

Ужин, во время которого и развернулась дискуссия по этому вопросу, прошел в невероятно напряженной обстановке. Речь, напомним, шла о возвращении России в G7.

Дональд Трамп категорически не желал принимать во внимание аргументы лидеров остальных стран, которые были против предложения президента США.

Как сообщает британская The Guardian, официальным открытием саммита стал ужин у маяка Биаррица, проходивший в субботу вечером. Источники издания сообщили, что из всех коллег Трампа его идею поддержал только Джузеппе Конте, уходящий в отставку глава кабинета министров Италии.

Как и всегда в таких случаях, премьер Японии Синдзо Абэ хранил непроницаемое молчание, сохраняя нейтралитет. Зато Борис Джонсон, Ангела Меркель, Джастин Трюдо, Эмманюэль Макрон и глава ЕС Дональд Туск были настроены очень решительно и не желали возвращения России в их тесный кружок. Обстановка накалилась как никогда ранее.

В частности, Ангела Меркель заявила, что для возвращения России в этот "клуб избранных" необходимо сначала увидеть "подвижки" в реализации Минских соглашений.

"Вопросы по Ирану и Сирии без России решать невозможно"

"Большинство лидеров настаивали на том, чтобы [G7] оставалась семьей, клубом, сообществом либеральных демократий, и поэтому они сказали [Трампу], что вы не можете позволить президенту Путину, который не соответствует этому, вернуться", - цитирует The Guardian слова своего источника.

Однако Дональд Трамп был непоколебим: он уверен в том, что вопросы, связанные с Ираном, Сирией и КНДР, решать без присутствия России просто невозможно.

После завершения ужина неожиданно выяснилось, что фотографирование всех лидеров G7 возле маяка Биаррица отменено. Однако позднее общая фотография была сделана, но уже вместе с приглашенными на саммит гостями – лидерами стран Индии, Австралии, Испании и других стран.

Как известно, Россия не проявляет заинтересованности в возвращении в G7. Кремль неоднократно подчеркивал, что формат G20 более интересен для России. Тем не менее Россия надеется, что у всех стран "Большой семерки" все-таки преобладает здравый смысл над эмоциями.

Об этом в беседе с ТАСС заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, добавив, что с "подавляющим большинством участников G7 отношения у России восстанавливаются и находятся на достаточно позитивном треке".

"Трамп наш", потому что "бился, как лев"

В русскоязычном Twitter поведение американского президента оценили.

"Говорят, Дональд бился, словно лев", - пишет пользователь @imerkouri.

"За что получит титул Лев Биаррица", - шутит @Sergeevich72702.

"Трамп наш!" - иронично отмечает @QAzgYv4d0jilkqb.

Впрочем, некоторые пользователи высказали иную точку зрения.

"Без нас, видимо, против Китая слабоват", - @imerkouri.

"Вернуться может. Но только в качестве хозяина"

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский у себя в телеграм-канале озвучил свою точку зрения по поводу возвращения России в "Большую семерку".

Жириновский же напомнил, что G7 "уже наполовину состоит из бывших".

"Меркель - уходящий канцлер, итальянский премьер Конте - уже ушел", - напоминает парламентарий и отмечает, что и уход действующего главы Белого дома тоже в скором времени может произойти.

Депутат назвал условие для возвращения России в G7.

"Вернуться в этот клуб Россия может, но только в качестве хозяина", - уверен Жириновский.

Более того, есть и еще одно условие, которое, по его мнению, Москва должна предварительно выставить. О нем Жириновский говорит с учетом роста мировой напряженности.

"Предварительно мы должны объявить: мы больше не гарантируем, что в случае роста мировой напряжённости и угроз в адрес России будем придерживаться концепции только ответного удара", - предупредил Жириновский.

Депутат полагает, что подобная мера вряд ли будет эффективной, поэтому допускает "нанесение превентивного удара".

"Абсурдная пародия на холодную войну"

Ранее лидер Национального фронта Франции Марин Ле Пен прокомментировала заявления лидеров Евросоюза по поводу возможного возвращения России в новую "Большую восьмерку". По мнению французского политика, то, что сейчас происходит на мировой политической арене, похоже на "абсурдную пародию на холодную войну".

"Противостоя возвращению России в новый G8, ЕС показывает нам абсурдную пародию на холодную войну", - говорится в ее посте в Twitter.

По мнению Ле Пен, антироссийская идеология — это пережиток прошлого, который не только не соотносится с интересами Европы, но и наносит им вред.

"Диалог либо есть, либо его нет"

В своем микроблоге российский сенатор Алексей Пушков отметил, что попытки выставить России условия для возвращения в новую G8 неправомерны по определению.

"Если "Семерка" хочет остаться в своем нынешнем составе - без России и Китая, вызывая все меньше интереса в мире, то это ее выбор, - пишет Пушков в Twitter. - Но ей следует понять: выставление условий России - плохая политика".

Его подписчики в комментариях также поддержали эту точку зрения.

"Зачем снова вступать в организацию, из которой в любой момент могут исключить под любым предлогом?" - вопрошает пользователь @SCoushen.

"Они дадут рядом с собой посидеть, послушать, что они там про нас говорят. И будет нам щастье..." - иронично отмечает @ASumatova.

"Приглашение к сотрудничеству не может быть обусловлено дополнительными требованиями к одной из сторон. Диалог либо есть, либо его нет", - резюмирует @YuriyRudyy.