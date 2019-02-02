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"Летят вертолёты, танки несутся": Колумбия стягивает к границам Венесуэлы войска и тяжёлую военную технику
02 февраля 2019, 03:54 • 90 • В мире
В приграничные с Венесуэлой города Колумбии стягивается военная техника. Всё это снимают на камеры местные жители, которые пишут в соцсетях: "Летят вертолёты, танки несутся". Власти Колумбии объясняют: "Передислокация проводится для борьбы с контрабандистами соседнего государства".
Жители некоторых населённых пунктов Колумбии, находящихся в непосредственной близости от венесуэльской границы, встревожены. "Летят вертолёты, танки несутся", - пишут они в соцсетях и выкладывают видеозаписи, сделанные на камеры смартфонов.
Это подтверждает тот факт, что правительство Колумбии продолжает стягивать в приграничные с Венесуэлой районы войска и тяжёлую военную технику. В составе колонны замечены танки, БТР и грузовые военные автомобили.
По данным издания El Esprectador, все эти передвижения вызывают у местных жителей настоящую панику. Они не склонны доверять заявлениям колумбийских чиновников, что всё это "обычная ротация техники" и делается "ради борьбы с контрабандистами соседнего государства". К слову, эти процессы продолжаются уже на протяжении нескольких месяцев.
Движение войск и техники в последние дни также связывают с прибытием в Колумбию адмирала ВМС США Крейга Фауэлера, пишет МК.
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