"Летят вертолёты, танки несутся": Колумбия стягивает к границам Венесуэлы войска и тяжёлую военную технику

Жители некоторых населённых пунктов Колумбии, находящихся в непосредственной близости от венесуэльской границы, встревожены. "Летят вертолёты, танки несутся", - пишут они в соцсетях и выкладывают видеозаписи, сделанные на камеры смартфонов.

Это подтверждает тот факт, что правительство Колумбии продолжает стягивать в приграничные с Венесуэлой районы войска и тяжёлую военную технику. В составе колонны замечены танки, БТР и грузовые военные автомобили.

По данным издания El Esprectador, все эти передвижения вызывают у местных жителей настоящую панику. Они не склонны доверять заявлениям колумбийских чиновников, что всё это "обычная ротация техники" и делается "ради борьбы с контрабандистами соседнего государства". К слову, эти процессы продолжаются уже на протяжении нескольких месяцев.

#BREAKING: Unconfirmed report that dozens of #US helicopters flying over the Colombian border town #Cucuta near #Venezuela #Colombia pic.twitter.com/dBV3QkreJD