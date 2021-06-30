"Летом жёстко, зимой - лестно": Китайцы указали на двойные стандарты немецких политиков

Читатели китайской газеты "Гуанча" указали на двойные стандарты немецких политиков, которые "машут кулаком" в сторону России, шантажируя газопроводом "Северный поток - 2".

Ранее представители некоторых немецких партий, таких как "Христианско-демократический союз", "Союз 90 / Зеленые", заявили о том, что в случае использования проекта "против Украины" газопровод будет остановлен.

Китайские читатели задались тут же вопросом: зачем Германия принимала активное участие в этом проекте, если так хочет "защищать Украину"? Комментаторы напомнили о том, что "зима не за горами" и не стоит вставлять "палки в колеса своим же".

"Летом говорит жёстко, зимой льстит. Суть политики Германии", - отмечают читатели.

В комментариях также написали о том, что "самопожертвование Германии" не спасёт Украину.