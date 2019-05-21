"Летом приходите, летом": Названа дата досрочных выборов в Раду на Украине

Досрочные выборы в Раду Украины ориентировочно пройдут 21 июля, информацию об этом передает лидер "Радикальной партии" по итогам встречи с новым президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Летом приходите, летом", - смеются пользователи в соцсетях, обсуждая новость.

Ранее сообщалось, что досрочные выборы в Верховную раду, которые пройдут на Украине после того, как новый президент Владимир Зеленский распустил парламент, будут способствовать возвращению к власти команды проигравшего Петра Порошенко.

Такое мнение высказал экс-депутат Рады Кирилл Куликов, выступая в эфире телеканала NewsOne.

По его словам, для Украины из-за ее избирательной системы уже стало традицией, когда даже после выборов в парламент власть по-прежнему остается в руках все тех же депутатов и политиков.