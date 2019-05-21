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"Летом приходите, летом": Названа дата досрочных выборов в Раду на Украине

21 мая 2019, 16:09  •  39 • Политика
Стала известна дата досрочных выборов в Верховную раду на Украине. Сообщается, что выборы пройдут в конце июля. "Летом приходите, летом", - смеются пользователи в соцсетях.
Досрочные выборы в Раду Украины ориентировочно пройдут 21 июля, информацию об этом передает лидер "Радикальной партии" по итогам встречи с новым президентом Украины Владимиром Зеленским.
"Летом приходите, летом", - смеются пользователи в соцсетях, обсуждая новость.
Ранее сообщалось, что досрочные выборы в Верховную раду, которые пройдут на Украине после того, как новый президент Владимир Зеленский распустил парламент, будут способствовать возвращению к власти команды проигравшего Петра Порошенко.
Такое мнение высказал экс-депутат Рады Кирилл Куликов, выступая в эфире телеканала NewsOne.
По его словам, для Украины из-за ее избирательной системы уже стало традицией, когда даже после выборов в парламент власть по-прежнему остается в руках все тех же депутатов и политиков.

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