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"Летит рядом и что?": Российский лётчик призвал испугавшийся Су-35 Пентагон не делать из мухи слона
27 мая 2020, 19:55 • 52 • Политика
Полковник ВС РФ, лётчик-испытатель Анатолий Андронов прокомментировал жалобы Шестого флота ВМС США на российский истребитель Су-35, который перехватил самолёт-разведчик Poseidon P-8A. Он призвал испугавшийся Пентагон не делать из мухи слона.
В разговоре с "Вечерней Москвой" Андронов отметил, что, судя по видео, действия Су-35 сложно квалифицировать как "перехват" в обычном смысле. Перехват - это принуждение неприятеля изменить курс или совершить посадку. В данном же случае Су-35 вёл себя крайне "интеллигентно", обозначая своё присутствие, но при этом предоставляя Poseidon необходимое для манёвров расстояние.
Ранее пресс-служба Шестого флота ВМС США пожаловалась на российский Су-35, который "небезопасно перехватил" самолёт-разведчик Poseidon P-8A в небе над Средиземным морем. Отметим, что это произошло вскоре после того, как США в одностороннем порядке вышли из Договора по открытому небу, который разрешал разведывательные полёты авиации стран-подписантов.
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