"Летит рядом и что?": Российский лётчик призвал испугавшийся Су-35 Пентагон не делать из мухи слона

В разговоре с "Вечерней Москвой" Андронов отметил, что, судя по видео, действия Су-35 сложно квалифицировать как "перехват" в обычном смысле. Перехват - это принуждение неприятеля изменить курс или совершить посадку. В данном же случае Су-35 вёл себя крайне "интеллигентно", обозначая своё присутствие, но при этом предоставляя Poseidon необходимое для манёвров расстояние.

Самолёт (при перехвате) может начать перекрывать курс, предпринимать попытки с целью заставить борт изменить направление движения, высоту. А что происходило на видео? Ну появился рядом самолёт, летит рядом. И что? - рассуждает лётчик.

Ранее пресс-служба Шестого флота ВМС США пожаловалась на российский Су-35, который "небезопасно перехватил" самолёт-разведчик Poseidon P-8A в небе над Средиземным морем. Отметим, что это произошло вскоре после того, как США в одностороннем порядке вышли из Договора по открытому небу, который разрешал разведывательные полёты авиации стран-подписантов.