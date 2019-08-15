"Летели в украденный Крым, но август тонко намекнул": ЧП с А321 довело соцсети до "либеральной диареи"

"Началась либеральная диарея: "Юсупов ничего особенного не сделал", "Профессионал обязан уметь сажать самолет где угодно", "Нашли новый повод отвлечь внимание от протестов в Москве"... - так у себя на странице в Twitter прокомментировал политолог и публицист Армен Гаспарян злобные посты оппозиционной общественности о ЧП с А321 в Подмосковье.

Фото: twitter/A_Gasparyan

То есть пока одни искренне восхищаются КВС Дамиром Юсуповым, сумевшим посадить А321 в Подмосковье в поле, с горящий двигателем, полными баками и без шасси, другие просто хайпуют на теме, выражаясь современным языком.

"Ну а как без этого? А упал бы - кричали бы ещё громче: "Путин довел страну!", "Пилоты летать не умеют" и так далее", - ответил на пост Гаспаряна @gorodovoy1975.

"А профессиональный либерал должен уметь что угодно измазать тем, что у него внутри. И больше вообще ничего не должен", - иронизирует @Natalja1209.

В подтверждение слов политолога достаточно заглянуть в Twitter беглого олигарха Михаила Ходорковского. Сам-то он, на удивление, позитивно прокомментировал случившееся в Подмосковье.

"Август смилостивился. Всех, кто был на борту, с днём рождения. Экипаж – герои", - написал у себя в соцсети Ходорковский.

Но подписчики его оставили под постом весьма провокационные комментарии, усмотрев в ЧП с самолетом предупреждение.

"Летели в украденный Крым, но август тонко намекнул, что … (нецензурно) шастать", - считает @Alex_adw.

"Это было предупреждение для всех желающих полететь в оккупированный Крым", - отвечает @vlast_petrov.

Напомним, Крым вернулся в состав России в 2014 году после проведенного референдума, когда за это проголосовало абсолютное большинство жителей полуострова. Однако на Украине, на Западе и в либеральных кругах итоги референдума не признают, нашу страну называют "оккупантом", а сам Крым "аннексированным".