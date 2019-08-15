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"Летели в украденный Крым, но август тонко намекнул": ЧП с А321 довело соцсети до "либеральной диареи"
15 августа 2019, 15:54 • 273 • Политика
Пока одни восхищаются в соцсетях героизмом КВС, сумевшим посадить А321 в Подмосковье в поле, с горящий двигателем, полными баками и без шасси, другие пишут провокационные посты. Политолог Армен Гаспарян отметил, что "началась либеральная диарея", а некоторые увидели в ЧП с А321 предупреждение: "Летели в украденный Крым, но август тонко намекнул".
"Началась либеральная диарея: "Юсупов ничего особенного не сделал", "Профессионал обязан уметь сажать самолет где угодно", "Нашли новый повод отвлечь внимание от протестов в Москве"... - так у себя на странице в Twitter прокомментировал политолог и публицист Армен Гаспарян злобные посты оппозиционной общественности о ЧП с А321 в Подмосковье.
Фото: twitter/A_Gasparyan
То есть пока одни искренне восхищаются КВС Дамиром Юсуповым, сумевшим посадить А321 в Подмосковье в поле, с горящий двигателем, полными баками и без шасси, другие просто хайпуют на теме, выражаясь современным языком.
"Ну а как без этого? А упал бы - кричали бы ещё громче: "Путин довел страну!", "Пилоты летать не умеют" и так далее", - ответил на пост Гаспаряна @gorodovoy1975.
"А профессиональный либерал должен уметь что угодно измазать тем, что у него внутри. И больше вообще ничего не должен", - иронизирует @Natalja1209.
В подтверждение слов политолога достаточно заглянуть в Twitter беглого олигарха Михаила Ходорковского. Сам-то он, на удивление, позитивно прокомментировал случившееся в Подмосковье.
"Август смилостивился. Всех, кто был на борту, с днём рождения. Экипаж – герои", - написал у себя в соцсети Ходорковский.
Но подписчики его оставили под постом весьма провокационные комментарии, усмотрев в ЧП с самолетом предупреждение.
"Летели в украденный Крым, но август тонко намекнул, что … (нецензурно) шастать", - считает @Alex_adw.
"Это было предупреждение для всех желающих полететь в оккупированный Крым", - отвечает @vlast_petrov.
Напомним, Крым вернулся в состав России в 2014 году после проведенного референдума, когда за это проголосовало абсолютное большинство жителей полуострова. Однако на Украине, на Западе и в либеральных кругах итоги референдума не признают, нашу страну называют "оккупантом", а сам Крым "аннексированным".
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