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"Летели и горели": На борту пылающего Boeing 777 было почти 350 пассажиров - видео

22 ноября 2019, 21:39  •  86 • В мире
В Сети появилось видео самолёта Boeing 777 авиакомпании Philippine Airlines, загоревшегося после вылета из Лос-Анджелеса. "Летели и горели", - пишут пользователи в Twitter. И выкладывают соответствующие видео. На борту лайнера было почти 350 пассажиров.
Языки пламени, которые вырываются прямо из двигателя, – эти кадры сейчас облетают Сеть. Так, пользователи в Twitter пишут, что пассажиры "летели и горели".
Как удалось выяснить, Boeing 777 авиакомпании Philippine Airlines загорелся прямо в полёте. Известно, что на тот момент на борту было почти 350 пассажиров.
К счастью, в этом инциденте никто не пострадал. Отмечается, что буквально через час после взлёта самолёт совершил посадку в аэропорту отправления.
Как позже сообщил представитель авиакомпании, воспламенение двигателя произошло из-за механической неисправности, передаёт Nation News.

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