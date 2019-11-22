"Летели и горели": На борту пылающего Boeing 777 было почти 350 пассажиров - видео

Языки пламени, которые вырываются прямо из двигателя, – эти кадры сейчас облетают Сеть. Так, пользователи в Twitter пишут, что пассажиры "летели и горели".

Как удалось выяснить, Boeing 777 авиакомпании Philippine Airlines загорелся прямо в полёте. Известно, что на тот момент на борту было почти 350 пассажиров.

К счастью, в этом инциденте никто не пострадал. Отмечается, что буквально через час после взлёта самолёт совершил посадку в аэропорту отправления.

Как позже сообщил представитель авиакомпании, воспламенение двигателя произошло из-за механической неисправности, передаёт Nation News.