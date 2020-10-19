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"Летающий корабль" весом 400 тонн "приземлился" на пляже Дагестана: Индийцы оценили

19 октября 2020, 15:55  •  140 • В мире
Индийцы оценили видео, где запечатлён "летающий корабль" весом 400 тонн, который "приземлился" на пляже Дагестана. Воздушное судно удивляет своими размерами. Стала известна его история.
Беспилотными летающими аппаратами, которые курсировали над одним из песчаных пляжей недалеко от Дербента, зафиксирован странный объект. С высоты он напоминал гигантский самолёт, но со слишком резкими углами.
Видеоролик без указания места съёмки распространился в Сети. Журналисты издания EurAsian Times предположили, что это декорация для голливудского фильма про войну. Возможно, это была последняя удачная посадка самолёта-гиганта на каком-то острове вдали от цивилизации.
"На самом деле это часть плана, который будет сформулирован в ближайшем будущем", - таинственно написали индийские авторы, оценив объект.
На самом же деле "летающий корабль" оказался экранопланом. Это не самолёт, а реальное морское судно. Только с крыльями и турбовентиляторными двигателями. Этот "монстр" построен ещё в период холодной войны. Экраноплан движется на крайне малой высоте от воды, как бы скользя по её поверхности. Это позволяет ему не задевать противокорабельные мины и при этом оставаться незамеченным для систем радиолокации.
Какое-то время экраноплан состоял на вооружении Военно-морского флота России, но и теперь он не отправится в утиль. На песчаном пляже в Дагестане вскоре появится тематический парк. "Летающий корабль" станет в нём одним из экспонатов.

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