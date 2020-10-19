"Летающий корабль" весом 400 тонн "приземлился" на пляже Дагестана: Индийцы оценили

Беспилотными летающими аппаратами, которые курсировали над одним из песчаных пляжей недалеко от Дербента, зафиксирован странный объект. С высоты он напоминал гигантский самолёт, но со слишком резкими углами.

Видеоролик без указания места съёмки распространился в Сети. Журналисты издания EurAsian Times предположили, что это декорация для голливудского фильма про войну. Возможно, это была последняя удачная посадка самолёта-гиганта на каком-то острове вдали от цивилизации.

"На самом деле это часть плана, который будет сформулирован в ближайшем будущем", - таинственно написали индийские авторы, оценив объект.

На самом же деле "летающий корабль" оказался экранопланом. Это не самолёт, а реальное морское судно. Только с крыльями и турбовентиляторными двигателями. Этот "монстр" построен ещё в период холодной войны. Экраноплан движется на крайне малой высоте от воды, как бы скользя по её поверхности. Это позволяет ему не задевать противокорабельные мины и при этом оставаться незамеченным для систем радиолокации.

Какое-то время экраноплан состоял на вооружении Военно-морского флота России, но и теперь он не отправится в утиль. На песчаном пляже в Дагестане вскоре появится тематический парк. "Летающий корабль" станет в нём одним из экспонатов.