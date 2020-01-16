"Летать на чём угодно, только не на "Боинге": Сатановский дал совет для каждого от менеджера Boeing по качеству

В последнее время всё больше откровений сотрудников американской компании Boeing появляется в СМИ и в Сети. На этот раз ложку дёгтя добавил менеджер по качеству Джон Барнетт, проработавший 30 лет в компании. Его цитату приводит у себя на странице в соцсети Twitter политолог Евгений Сатановский, прося подписчиков о ретвите сообщения.

"Команда значительно снизила стандарты безопасности, - поделился информацией менеджер Boeing по качеству. - Они начали давить на нас, чтобы мы не документировали дефекты".

Портал Big Think цитирует Барнетта, который сообщает также, что в компании "начали обходить процедуры и не поддерживать контроль конфигурации самолётов, не поддерживать контроль несоответствующих деталей".

Сатановский со ссылкой на менеджер Boeing по качеству опубликовал совет для каждого: "Летать на чём угодно, только не на "Боинге", даже не на новом 787".

Фото: скриншот twitter/esatano

Интернет-пользователи под этим постом заметили, что пассажиры вынуждены летать этими самолётами.

"Но если практически 40 процентов перевозок пассажиров осуществляется машинами этой фирмы, то хочешь или нет - полетишь. Мы - заложники… системы мирового капитализма", - поясняет Андрей Андреев @YkbtTmBHI9hwFtf.

"Сколько людей ещё должно погибнуть, прежде чем "эффективные менеджеры" капитализма зачешутся?" - удивляется @t_Wankan.