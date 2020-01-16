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"Летать на чём угодно, только не на "Боинге": Сатановский дал совет для каждого от менеджера Boeing по качеству
16 января 2020, 08:09 • 53 • В мире
Политолог Евгений Сатановский у себя на странице в соцсети дал совет для каждого, которым поделился ранее менеджер Boeing по качеству. Тот посоветовал "летать на чём угодно, только не на "Боинге", отметив, что "команда значительно снизила стандарты безопасности".
В последнее время всё больше откровений сотрудников американской компании Boeing появляется в СМИ и в Сети. На этот раз ложку дёгтя добавил менеджер по качеству Джон Барнетт, проработавший 30 лет в компании. Его цитату приводит у себя на странице в соцсети Twitter политолог Евгений Сатановский, прося подписчиков о ретвите сообщения.
"Команда значительно снизила стандарты безопасности, - поделился информацией менеджер Boeing по качеству. - Они начали давить на нас, чтобы мы не документировали дефекты".
Портал Big Think цитирует Барнетта, который сообщает также, что в компании "начали обходить процедуры и не поддерживать контроль конфигурации самолётов, не поддерживать контроль несоответствующих деталей".
Сатановский со ссылкой на менеджер Boeing по качеству опубликовал совет для каждого: "Летать на чём угодно, только не на "Боинге", даже не на новом 787".
Фото: скриншот twitter/esatano
Интернет-пользователи под этим постом заметили, что пассажиры вынуждены летать этими самолётами.
"Но если практически 40 процентов перевозок пассажиров осуществляется машинами этой фирмы, то хочешь или нет - полетишь. Мы - заложники… системы мирового капитализма", - поясняет Андрей Андреев @YkbtTmBHI9hwFtf.
"Сколько людей ещё должно погибнуть, прежде чем "эффективные менеджеры" капитализма зачешутся?" - удивляется @t_Wankan.
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