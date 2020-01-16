Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Кто поддаст Европе газу? Непростой выбор России
Процесс уже пошёл: Путин инициировал создание группы по внесению поправок в Конс...
"Это контрреволюция и отказ от наследия 90-х": Тюренков о сути послани...
"Проявление высокого уровня цивилизации?": Соловьёв напомнил литовском...
Главная / В мире

"Летать на чём угодно, только не на "Боинге": Сатановский дал совет для каждого от менеджера Boeing по качеству

16 января 2020, 08:09  •  53 • В мире
Политолог Евгений Сатановский у себя на странице в соцсети дал совет для каждого, которым поделился ранее менеджер Boeing по качеству. Тот посоветовал "летать на чём угодно, только не на "Боинге", отметив, что "команда значительно снизила стандарты безопасности".
В последнее время всё больше откровений сотрудников американской компании Boeing появляется в СМИ и в Сети. На этот раз ложку дёгтя добавил менеджер по качеству Джон Барнетт, проработавший 30 лет в компании. Его цитату приводит у себя на странице в соцсети Twitter политолог Евгений Сатановский, прося подписчиков о ретвите сообщения.
"Команда значительно снизила стандарты безопасности, - поделился информацией менеджер Boeing по качеству. - Они начали давить на нас, чтобы мы не документировали дефекты".
Портал Big Think цитирует Барнетта, который сообщает также, что в компании "начали обходить процедуры и не поддерживать контроль конфигурации самолётов, не поддерживать контроль несоответствующих деталей".
Сатановский со ссылкой на менеджер Boeing по качеству опубликовал совет для каждого: "Летать на чём угодно, только не на "Боинге", даже не на новом 787".
Фото: скриншот twitter/esatano
Интернет-пользователи под этим постом заметили, что пассажиры вынуждены летать этими самолётами.
"Но если практически 40 процентов перевозок пассажиров осуществляется машинами этой фирмы, то хочешь или нет - полетишь. Мы - заложники… системы мирового капитализма", - поясняет Андрей Андреев @YkbtTmBHI9hwFtf.
"Сколько людей ещё должно погибнуть, прежде чем "эффективные менеджеры" капитализма зачешутся?" - удивляется @t_Wankan.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



53
Источник
Похожие новости
15 января 2020, 15:54
"Это легитимный акт самообороны": Генпрокурор США оправдал убийство Сулеймани
16 января 2020, 01:24
«Запад выдвигает неприемлемые требования»: удастся ли сохранить ядерную сделку с Ираном
15 января 2020, 12:39
Один обстрел за Сулеймани, а за кого второй? Американская база в Ираке попала под огонь из РСЗО
16 января 2020, 08:09
"Проявление высокого уровня цивилизации?": Соловьёв напомнил литовскому депутату об участи нападавших на Москву
15 января 2020, 15:54
В США назвали дату начала слушаний по импичменту Трампу в сенате
16 января 2020, 08:09
"Летать на чём угодно, только не на "Боинге": Сатановский дал совет для каждого от менеджера Boeing по качеству
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
15 января 2020, 12:39
Попадание в яблочко: Американцы пытались скрыть информацию о пострадавших от ракетной атаки Ирана - СМИ
11 января 2020, 19:09
Михаил Леонтьев - о налоге на российскую нефть: Халява для Белоруссии закончилась - они могут потерять 50 миллиардов долларов. Поэтому Лукашенко ищет способ заработать на нас
09 января 2020, 13:39
"Не лезь, я буду карать": Эрдоган получил прямое требование от США, заявил Баранец
14 января 2020, 04:09
Единственный способ остановить «Северный поток – 2» – взорвать его
15 января 2020, 06:09
Польшу вражда к России дважды приводила к краху. Третьего она не переживёт
11 января 2020, 07:54
Иранский гамбит: что это было?
10 января 2020, 02:39
Польша пожалеет, что затыкает рот Путину
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.