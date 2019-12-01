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"Летали за деньгами прямо в Монако": Появилась информация, кто "оплачивал банкет" на Майдане - источник
01 декабря 2019, 23:24 • 145 • В мире
В Сети появилась новая информация о людях, которые финансировали Майдан. По данным журналиста и блогера Александра Дубинского, за деньгами будущие "герои" летали прямо в Монако.
Новые факты о тех, кто "оплачивал банкет" на Майдане, появились у журналиста и блогера Александра Дубинского. Выяснилось, что руку к этому приложил не только миллионер Сергей Левочкин, но и бывший глава СБУ Валерий Хорошковский.
"Майдан "онижедетей" финансировал не только Левочкин, но и Хорошковский. Появляются новые признания. За деньгами к Хорошковскому прямо в Монако летали будущие "герои Майдана" и временные небожители: Егор Соболев, Виктория Сюмар и даже Володимир Вятрович", - прокомментировал в своём телеграм-канале политический эксперт, переговорщик Родион Мирошник.
До этого Левочкин прославился неоднозначными высказываниями об Украине. Он был одним из тех, кто стоял на Майдане в 2014 году. А в 2019 году депутат Рады назвал Украину самой бедной страной Европы с самым высоким уровнем коррупции и самым низким уровнем социальной защиты населения. В такое состояние Украина пришла за последние 10 лет, резюмировал Левочкин.
Он отмечал, что украинские власти оправдывают падение доходов населения гражданской войной в Донбассе, однако истинной причиной бедности в стране являются сами власти Украины. Они не хотят, а теперь уже и не могут остановить конфликт на востоке страны, подчёркивает депутат.
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