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"Летал над Припятью, предвещая беду": Западные СМИ пугают читателей чернобыльским "человеком-мотыльком"
18 июня 2019, 03:54 • 4 • В мире
Западные СМИ пугают своих читателей летающим монстром - чернобыльским "человеком-мотыльком". "Он летал над Припятью, предвещая беду", - красочно описывают появление монстра, которое будто бы случилось перед катастрофой на ЧАЭС.
Сразу несколько западных изданий решили рассказать своим читателям о некоем монстре, якобы замеченном сотрудниками Чернобыльской атомной электростанции. При этом появление мистического крылана будто бы предвещало несчастье.
"Отвратительный гуманоид с гигантскими крыльями, чёрным безголовым телом и красными светящимися глазами, сигнализирующий всем, кто смотрел на него, что они обречены", - цитирует РИА Новости описание существа, которое привёл портал News Corp Australia. Монстр будто бы летал над Припятью, предупреждая город о грядущем несчастье.
Агентство отмечает, что интерес к теме аварии на ЧАЭС возник после выхода сериала "Чернобыль" на телеканале HBO. Он побудил многих инстаблогеров приехать в зону отчуждения и устроить там фотосессии, в том числе и эротического характера. После этого один из создателей сериала Крейг Мэзин напомнил, что в Чернобыле произошла трагедия, и попросил посетителей заброшенного города воздержаться от неуместных действий из уважения к погибшим.
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