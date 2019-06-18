Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Команда Партии Шария. Первая пятерка
Израиль упросил Штаты "лишить" свои истребители F-35 "невидимости...
Нечитаемые чернила: комиссия проверит работы школьников, написавших ЕГЭ «неправи...
За пьяную аварию с жертвами водителей будут судить, как за умышленное убийство
Главная / В мире

"Летал над Припятью, предвещая беду": Западные СМИ пугают читателей чернобыльским "человеком-мотыльком"

18 июня 2019, 03:54  •  4 • В мире
Западные СМИ пугают своих читателей летающим монстром - чернобыльским "человеком-мотыльком". "Он летал над Припятью, предвещая беду", - красочно описывают появление монстра, которое будто бы случилось перед катастрофой на ЧАЭС.
Сразу несколько западных изданий решили рассказать своим читателям о некоем монстре, якобы замеченном сотрудниками Чернобыльской атомной электростанции. При этом появление мистического крылана будто бы предвещало несчастье.
"Отвратительный гуманоид с гигантскими крыльями, чёрным безголовым телом и красными светящимися глазами, сигнализирующий всем, кто смотрел на него, что они обречены", - цитирует РИА Новости описание существа, которое привёл портал News Corp Australia. Монстр будто бы летал над Припятью, предупреждая город о грядущем несчастье.
Агентство отмечает, что интерес к теме аварии на ЧАЭС возник после выхода сериала "Чернобыль" на телеканале HBO. Он побудил многих инстаблогеров приехать в зону отчуждения и устроить там фотосессии, в том числе и эротического характера. После этого один из создателей сериала Крейг Мэзин напомнил, что в Чернобыле произошла трагедия, и попросил посетителей заброшенного города воздержаться от неуместных действий из уважения к погибшим.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



4
Источник
Похожие новости
17 июня 2019, 17:54
На полях G20: в Кремле прокомментировали сообщения о возможной встрече Путина и Мэй
17 июня 2019, 21:24
Свергнутый "диктатор" не дождался смертной казни: Умер экс-президент Египта Мухаммед Мурси
17 июня 2019, 21:24
«Пора просыпаться!»: Как Борис «Иванов» развалит Британию
17 июня 2019, 18:09
Почему Россия ничего не потеряла в Молдавии?
17 июня 2019, 11:39
Позорный разгром в Донбассе нацбатальона: Ложь и правда от экс-главы Генштаба ВСУ
17 июня 2019, 11:24
«Сократить отставание от России»: как ВМС США намерены модернизировать ядерное оружие
Новости партнеров
 
Выбор дня
18 июня 2019, 00:24
Нечитаемые чернила: комиссия проверит работы школьников, написавших ЕГЭ «неправильным...
18 июня 2019, 00:24
«Максимальная сдержанность»: почему Европа не поддержала американскую трактовку инцид...
18 июня 2019, 00:39
Израиль упросил Штаты "лишить" свои истребители F-35 "невидимости"...
18 июня 2019, 00:39
"Зайти наверх", чтобы "сверху" все решили: Украинский Генштаб зам...
18 июня 2019, 00:24
Эксперт оценил слова Зеленского о диалоге с Донецком и Луганском
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
13 июня 2019, 10:09
Зеленского короновали? ВСУ бросили против ополченцев в Донбассе "королевских пехотинцев"
14 июня 2019, 05:39
Наркотики для Новороссии. Из Украины вместе с шоколадом «Рошен»?
13 июня 2019, 13:24
"Мира не будет - будет НАТО": В Верховной раде заявили о катастрофе
16 июня 2019, 06:24
Зеленский, убегая от украинцев, искупался в фонтане. Люди, догоняя президента, падали
15 июня 2019, 01:09
"Это старая российская территория": Экс-канцлер Германии взбесил украинцев словами о Крыме
13 июня 2019, 19:39
«Подозрительно — слишком мягкое слово»: что известно об инциденте с танкерами в Оманском заливе
16 июня 2019, 19:09
Известная советская гимнастка Рассыхина погибла во Львове
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.