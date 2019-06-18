"Летал над Припятью, предвещая беду": Западные СМИ пугают читателей чернобыльским "человеком-мотыльком"

Сразу несколько западных изданий решили рассказать своим читателям о некоем монстре, якобы замеченном сотрудниками Чернобыльской атомной электростанции. При этом появление мистического крылана будто бы предвещало несчастье.

"Отвратительный гуманоид с гигантскими крыльями, чёрным безголовым телом и красными светящимися глазами, сигнализирующий всем, кто смотрел на него, что они обречены", - цитирует РИА Новости описание существа, которое привёл портал News Corp Australia. Монстр будто бы летал над Припятью, предупреждая город о грядущем несчастье.

Агентство отмечает, что интерес к теме аварии на ЧАЭС возник после выхода сериала "Чернобыль" на телеканале HBO. Он побудил многих инстаблогеров приехать в зону отчуждения и устроить там фотосессии, в том числе и эротического характера. После этого один из создателей сериала Крейг Мэзин напомнил, что в Чернобыле произошла трагедия, и попросил посетителей заброшенного города воздержаться от неуместных действий из уважения к погибшим.