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"Less than zero": Польше пригрозили "финальным разделом" в ответ на претензии к России

01 февраля 2020, 17:39  •  189 • Политика
Замминистра иностранных дел Польши Павел Яблонский заявил, что Варшава якобы имеет "безоговорочное" право на репарации от России за ущерб, нанесённый стране во время Второй мировой войны. Сенатор Алексей Пушков иронично отметил в ответ на претензии к России, что "шансы: ниже нуля (less than zero)". Политолог Армен Гаспарян пригрозил полякам "финальным разделом" Польши, если Варшава "не включит мозг". А официальный представитель российского МИД Мария Захарова потребовала от Яблонского перестать "шаромыжничать".
Очередные провокационные претензии поляков к России вызвали бурю негодования и поток ироничных замечаний в адрес Варшавы.
Напомним, ранее заместитель главы МИД Польши Павел Яблонский заявил о "безоговорочном праве" Варшавы требовать у России выплаты репараций за ущерб, нанесённый в годы ВОВ. При этом он утверждает, что у проблемы нет срока давности.
"В нынешней политической ситуации попытки достичь соглашения с Россией сталкиваются с целым рядом препятствий, но эта тема будет постоянно подниматься", - заявил он.
При этом поляки также намерены добиваться выплаты компенсации и со стороны Германии. Однако все требования выглядят абсурдными, ибо ещё в середине прошлого века Польша, ГДР и СССР договорились о прекращении выплат.

"Less than zero"

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков, комментируя у себя в Twitter претензии Варшавы к Москве, заметил, что "право Польши требовать репарации" у России является "безоговорочным" только для Варшавы".
Сенатор подчеркнул, что "никто в мире больше этого "права" не признаёт - ни с оговорками, ни без", и назвал претензии, озвученные Яблонским, "чисто польской фантазией".
"Шансы: ниже нуля (less than zero)", - резюмировал Пушков.
Фото: скриншот twitter/Alexey_Pushkov

Финальный раздел

Впрочем, не только оценкой шансов Варшавы отреагировали в России. Политолог и публицист Армен Гаспарян в своём авторском Telegram-канале пригрозил Польше "финальным разделом".
"Ну раз разговор пошел в таком тоне - давайте поддержим, - пояснил свою мысль политический эксперт. - Варшава имеет "безоговорочное" право получить четвёртый и, вероятно, финальный раздел Польши, если не включит мозг".
Фото: скриншот Telegram-канала "Гаспарян"

Идите в тюрьму!

Депутат Государственной Думы Александр Шерин призывал срочно внести изменения в Уголовный кодекс России, которые позволят привлекать к ответственности людей, требующих пересмотреть итоги Второй мировой войны, роль СССР в конфликте и так далее. Об этом он заявил РИА ФАН.
По мнению парламентария, фальсификаторов истории стоит приговаривать к тюремным срокам на 10-15 лет, причём гражданство не должно играть роли.
В дальнейшем он привлекается к уголовной ответственности и отбывает срок наказания в какой-нибудь тюрьме, самой благоприятной, в общей камере с такими же патриотично настроенными потомками победителей Великой Отечественной войны, - пояснил он.
Шерин считает требования о репарациях со стороны Польши абсурдными. Освобождая от немецких нацистов эту страну, СССР понёс огромные потери, тогда как поляки одолеть врага своими силами не могли. Если же Варшава требует репараций, то эти средства логично распределить между всеми странами, входившими в состав Советского Союза. После развала последнего Россия взяла на себя все долги СССР.
"Понятно, что такую мощную машину, как Германия, смогла остановить Красная армия, и то с большими потерями", - объяснил депутат.

"Перестаньте шаромыжничать"

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова в своём Facebook, комментируя заявление польского дипломата, потребовала от Яблонского перестать "шаромыжничать".
"Павел, перестаньте шаромыжничать", - заявила Захарова и выразила надежду, что "польские СМИ смогут правильно передать значение этого глагола, а также расскажут своему дипломату об этимологии слова".
Фото: скриншот facebook/maria.zakharova.167

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