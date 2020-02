"Less than zero": Польше пригрозили "финальным разделом" в ответ на претензии к России

Замминистра иностранных дел Польши Павел Яблонский заявил, что Варшава якобы имеет "безоговорочное" право на репарации от России за ущерб, нанесённый стране во время Второй мировой войны. Сенатор Алексей Пушков иронично отметил в ответ на претензии к России, что "шансы: ниже нуля (less than zero)". Политолог Армен Гаспарян пригрозил полякам "финальным разделом" Польши, если Варшава "не включит мозг". А официальный представитель российского МИД Мария Захарова потребовала от Яблонского перестать "шаромыжничать".