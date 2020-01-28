"Лесик - чёрт": Украинские неонацисты вооружились яйцами, чтобы сорвать пикет в защиту русского зыка

Харьковские неонацисты устроили провокацию во время проведения пикета в защиту русского языка. Мероприятие было организовано представителями украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь".

Как сообщают журналисты, во время мирного пикета к активистам подошла группа радикально настроенных граждан. Они стали набрасываться на плакаты пикетчиков с криками "Чемодан - вокзал - Россия".

Кроме того, радикалы пытались вытащить из толпы главу городской ячейки партии Андрея Лесика. Кто-то во время атаки также распылил на активистов газ из баллончика.

Впрочем, этого "возмущённым" показалось недостаточно: они стали швырять яйца в толпу с криками "Лесик - чёрт".

Отмечается, что ряд мелких стычек всё же не перерос в побоище. По информации издания "Русская весна", правоохранители держали барьер между двумя противоборствующими лагерями протестующих и не позволили конфликту перерасти в полноценную потасовку.