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"Лесик - чёрт": Украинские неонацисты вооружились яйцами, чтобы сорвать пикет в защиту русского зыка
28 января 2020, 09:39 • 237 • В мире
Украинские неонацисты устроили провокацию во время пикета в защиту русского зыка. Инцидент произошёл в Харькове. Помимо привычных речовок типа "Чемодан - вокзал - Россия", они набрасывались на активистов с яйцами и криком: "Лесик - чёрт".
Харьковские неонацисты устроили провокацию во время проведения пикета в защиту русского языка. Мероприятие было организовано представителями украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь".
Как сообщают журналисты, во время мирного пикета к активистам подошла группа радикально настроенных граждан. Они стали набрасываться на плакаты пикетчиков с криками "Чемодан - вокзал - Россия".
Кроме того, радикалы пытались вытащить из толпы главу городской ячейки партии Андрея Лесика. Кто-то во время атаки также распылил на активистов газ из баллончика.
Впрочем, этого "возмущённым" показалось недостаточно: они стали швырять яйца в толпу с криками "Лесик - чёрт".
Отмечается, что ряд мелких стычек всё же не перерос в побоище. По информации издания "Русская весна", правоохранители держали барьер между двумя противоборствующими лагерями протестующих и не позволили конфликту перерасти в полноценную потасовку.
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